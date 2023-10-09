Програма «Цифрова Європа» дає можливість отримати гранти на розвиток українським технологічним проєктам

9 октября 2023 г., 13:37

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Відбулася презентація нових можливостей програми ЄС «Цифрова Європа». Її офіційно запустили у 2021 році для економічного відновлення та цифрової трансформації європейських країн внаслідок пандемії Covid-19. Але з повномасштабним російським вторгненням для України «Цифрова Європа» набула нового значення.

«В рамках програми «Цифрова Європа» українці мають змогу отримати гранти для технологічних проєктів, які можна масштабувати на всі країни ЄС. Загалом бюджет для цифрових грантів рекордний – 6 млрд євро. Також українські спеціалісти можуть долучитися до мережі європейських цифрових хабів. Вивчати найкращі міжнародні практики та ділитися досвідом цифровізації», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Для розвитку власних проєктів в рамках програми можна отримати фінансування: загальний фонд програми становить 7,5 млрд євро до 2027 року. Шість з них виділено на фінансування напрямів програми, що доступні для України. А саме – високопродуктивний комп’ютинг, штучний інтелект, цифрові навички й використання технологій в економіці та суспільстві.

Національним контактним пунктом у межах програми стане «Офіс з розвитку підприємництва та експорту». Там потенційні заявники можуть отримати консультації й необхідну інформацію.

Завдяки програмі значно розшириться мережа європейських цифрових інноваційних хабів, яка допоможе бізнесу тестувати необхідні технології та інструменти для роботи, а також інвестувати в найефективніші з них. Хаби створюватимуть на базі університетів, кластерів, дослідницьких центрів тощо.

Стратегічним реалізатором програми ЄС «Цифрова Європа»якої в Україні є «Міністерство цифрової трансформації України», практичним консультантом – «Офіс з розвитку підприємництва та експорту». Захід проводиться за підтримки GIZ (програма «Цифровізація МСП у країнах східного партнерства»).

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