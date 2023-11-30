Річний виторг HPE зріс на 2% до 29,1 млрд дол.

30 ноября 2023 г., 15:25

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Компанія Hewlett Packard Enterprise перевершила прогнози щодо квартального прибутку, опублікувавши сьогодні свої фінансові результати за четвертий квартал.

Як повідомляється, результати цього кварталу були досягнуті завдяки зростаючій силі бізнесу високопродуктивних обчислень і штучного інтелекту, який зараз набирає популярності серед клієнтів, що бажають навчати великі мовні моделі. Компанія також працювала над скороченням витрат.

За квартал HPE отримала прибуток до вирахування певних витрат, таких як компенсація акціями, у розмірі 52 центів на акцію, що є верхньою межею її власного діапазону прогнозів і перевищує прогноз Уолл-стріт на рівні 50 центів. Дохід впав на 7% порівняно з минулим роком, до 7,35 млрд дол., що відповідає середньому значенню власного прогнозного діапазону.

HPE повідомила про чистий прибуток за квартал у розмірі 642 млн дол, рік тому був чистий збиток у розмірі 304 млн дол. Річний обсяг виробництва, який є показником майбутніх доходів, підскочив на 39%, до 1,3 млрд дол.

Зазначається, що зростання прибутковості HPE стало наслідком успішного впровадження заходів зі скорочення витрат, а її витрати скоротилися майже на 17%, до 6,84 млрд дол. На жаль, бізнес компанії продовжує боротися з інфляцією та високими відсотковими ставками, які змусили багатьох її клієнтів скоротити витрати на ІТ.

«У 2023 фінансовому році компанія HPE чітко продемонструвала, що наші стратегічні інвестиції та надзвичайні інновації в сферах зростання Edge, Hybrid Cloud і AI резонують із клієнтами, - заявив Антоніо Нері (Antonio Neri), президент і генеральний директор Hewlett Packard Enterprise. - Ми досягли рекорду. продуктивність порівняно з ключовими фінансовими показниками цього року. Наше стабільне виконання призвело до вищого доходу, подальшого збільшення маржі, більшого операційного прибутку та рекордного розбавленого чистого прибутку на акцію, не згідно з GAAP, і вільного грошового потоку. Оскільки ми продовжуємо використовувати зростаючі ринкові можливості – зокрема, оскільки інтерес клієнтів до штучного інтелекту продовжує зростати – я впевнений у нашій здатності забезпечити значну віддачу нашим акціонерам, тому ми підвищуємо дивіденди у 2024 фінансовому році».

Сегмент високопродуктивних обчислень і штучного інтелекту, який включає в себе зростаючий бізнес суперкомп'ютерів, приніс дохід у розмірі 1,18 млрд дол. у цьому кварталі, що на 37% більше, ніж роком раніше, і значно випереджає прогноз аналітиків у 951 млн дол.

Сегмент інтелектуальних периферійних пристроїв, у який входить Aruba, отримав зростання на 41% до 1,36 млрд дол.

Дохід від продажу серверів операторам центрів обробки даних, впав на 31% порівняно з попереднім роком до 2,6 млрд дол. Однак Нері зазначив, що дохід у цьому сегменті знизився лише на 1% послідовно, і що поставки серверів фактично зросли за цей період.

Підрозділ систем зберігання даних продемонстрував падіння на 13% у річному вимірі до 1,1 млрд дол.

Щодо виручки за весь фінансовий рік, то виторг HPE зріс на 2% порівняно з попереднім роком, до 29,1 млрд дол.

HPE заявила, що у першому кварталі 2024 фінансового року очікує продажі на рівні від 6,9 до 7,3 млрд дол. На весь 2024 фінансовий рік компанія підтвердила свій попередній прогноз до зростання доходу в межах від 2% до 4%.

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