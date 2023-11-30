Кіберполіція викрила шахраїв, що використовували вразливості мобільного додатку популярної служби таксі

30 ноября 2023 г., 16:35

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Зловмисників викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам в місті Києві. Використовуючи вразливість у мобільному додатку міжнародного сервісу таксі, фігуранти вносили зміни до інформації про поїздки. У такий спосіб зловмисники привласнили щонайменше 200 тис. грн.

Правоохоронці провели п’ять обшуків в учасників угруповання. Вилучено понад 70 тис. дол., комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, банківські картки, SIM-холдери, автомобіль та «чорнові» записи. Під час проведення слідчих дій зловмисники безрезультатно намагалися знищити нотатки, що містять важливу доказову інформацію. На вилучене майно, зокрема готівку в іноземній валюті, накладено арешт.

Організував шахрайську схему 23-річний мешканець столиці, який залучив до неї спільників. Фігуранти створили Telegram-канал, де приймали замовлення щодо пасажирських перевезень за заниженими тарифами.

Надалі шахраї створювали відповідні замовлення в мобільному додатку однієї з популярних служб таксі. Використовуючи вразливості в роботі додатка, аферисти змінювали інформацію замовлення. Таким чином правопорушники заволодівали коштами за поїздку. Отримані від злочинної діяльності кошти зараховувались на номери підконтрольних банківських рахунків зловмисників.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.190 («Шахрайство») «Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Організатору оголошено підозру та до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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