Решения TOSHIBA для логистики 

Вашему вниманию предлагается экспертное мнение о программных решениях TOSHIBA для логистики Владимира Гука, специалиста с более чем 25-тилетним стажем в печатной технике и менеджера по развитию продуктов TOSHIBA компании ELKO Ukraine.



Рассказ будет совсем не о том, что у компании TOSHIBA есть линейка замечательных принтеров этикеток. И даже не о том, что у TOSHIBA широкий модельный ряд монохромных и цветных МФУ, в том числе и эко-гибрид, который позволяет использовать 1 лист бумаги до 10 раз.



В этот раз речь будет идти о том, как программное обеспечение TOSHIBA, в том числе и встроенное непосредственно в МФУ, может помочь логистическим компаниям повысить эффективность своей работы.



Компании сохраняют большое количество форм заказов и счетов в виде оцифрованных документов, ежедневно сканируя их после получения. Форматы документов варьируются в зависимости от клиентов. Кроме того, трудно открыть эти данные, переименовать их и распределить по категориям после сканирования. Чтобы переименовать и найти конкретный файл позже, требуется очень много времени. Основная часть расходов на документооборот (до 28%) – это время сотрудников, затраченное на рутинные действия. Есть исследования, которые показывают, что 7,5 часов в неделю тратится впустую каждым сотрудником на поиск и обработку необходимой информации.



Решение есть в виде программного обеспечения, встроенного в аппараты серии TOSHIBA e-BRIDGE Next MFP.



Так, приложение TOSHIBA e-BRIDGE Plus for Barcode Scan обнаруживает и считывает штрих-код на документах во время сканирования и автоматически сохраняет их в нужной папке. Использование приложения существенно повышает продуктивность работы и экономит человеческий ресурс (часть работы автоматизирована).

Учитывая скорости современных устройств автоматической подачи документов – имеем экономию времени и повышение эффективности документооборота. Когда документы сканируются, приложение автоматически обнаруживает и интерпретирует штрих-коды на них.

Другое приложение, TOSHIBA e-BRIDGE Plus for Zone OCR, – это интеллектуальное решение для сканирования, позволяющее улучшить процессы обработки документов.



Функция OCR распознает до трех различных зон, состоящих из текста, чисел и штрих-кодов на отсканированном документе, которые затем можно использовать для автоматической сортировки и/или использования в качестве имен папок и файлов. Приложение предлагает возможность выбора Highlighter Scan (Text) и Highlighter (Barcode). Настройки делаются непосредственно с МФУ. Например, один выделенный участок текста документа будет использован как имя файла, а другой – как название папки для хранения документа. Таким образом, все счета от компании поставщика будут отсканированы и помещены в папку с названием поставщика, а имя файла будет соответствовать номеру документа. Запустив процесс сканирования группы документов, в итоге получаем файлы, размещенные на сетевом ресурсе в соответствующих папках и с индивидуальными названиями. Также имеется возможность вывода информации о результатах работы с группой документов в файл XML или CSV для дальнейшей работы с данными в рабочей (программной) среде организации.



Все аппаратные и программные решения TOSHIBA легко интегрируются в существующие рабочие процессы и сети предприятия и помогают сократить расходы, управлять временем процессов, повышая общую эффективность бизнеса, связанную со сложными логистическими операциями.



