Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах

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Коли мова заходить про роботу в екстремальних умовах, коли звичайна техніка просто не витримує навантаження, на допомогу приходять спеціалізовані рішення. Компанія Getac Technology – один з провідних виробників захищених комп'ютерних платформ, представляє новітню модель B360 — повністю захищений ноутбук, що поєднує передові обчислювальні потужності з виняткового міцністю.

Серцем нового Getac B360 є процесори Intel Core Ultra 5/7 серії 2 з інтегрованою графікою Intel Arc та тактовою частотою до 5,3 ГГц (завдяки технології Intel Turbo Boost). Ця комбінація забезпечує потужну продуктивність навіть при виконанні найскладніших завдань. Особливо варто відзначити підтримку технології Intel AI Boost.

Платформа підтримує до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR5, що гарантує відмінну швидкодію системи. Для надійного зберігання даних B360 оснащується двома знімними PCIe NVMe SSD місткістю до 2 ТБ кожен. Така конфігурація робить ноутбук ідеальним рішенням для мобільної роботи поза офісом у нестандартних умовах.

Слід зазначити, що головна особливість всіх пристроїв Getac - фірмова технологія дисплея LumiBond. У B360 встановлено 13,3-дюймовий сенсорний екран з роздільною здатністю Full HD та яскравістю до 1400 ніт. Це в 3-5 разів вище, ніж у стандартних ноутбуках, і забезпечує комфортну роботу навіть під прямим сонячним промінням.

Сенсорна панель відгукується на дотики пальцем, стилусом або навіть рукавичок, та залишається чутливою навіть в умовах підвищеної вологості та низьких температур.

Конструкція LumiBond також захищає екран від подряпин та механічних пошкоджень завдяки композитному матеріалу, що заповнює простір між LCD-матрицею та сенсорною панеллю.

Захищений ноутбук Getac B360 створений для роботи в найжорсткіших умовах та витримує вплив дощу, пилу, ударів і вібрацій. Додатковою опцією є сертифікація на стійкість до сольового туману, що підтверджує його придатність для морських та прибережних робіт. Пристрій відповідає військовим стандартам MIL-STD-810H та має ступінь захисту IP66.

Робочий температурний діапазон ноутбука вражає: від -29°C до +63°C. B360 здатен витримати падіння з висоти 1,8 метра під час роботи. Здатність працювати в небезпечних середовищах підтверджує сертифікація ANSI/UL 121201 для Class 1 Division 2.

Незважаючи на міцну конструкцію, B360 залишається відносно компактним — його вага становить 2,32 кг. Заокруглені кути роблять використання в кабіні безпечним та зручним, а прості док-з'єднання дозволяють розширити функціональність за допомогою спеціальних док-станцій та кріплень.

Клавіатура з підсвічуванням світлодіодами забезпечує комфортну роботу в темний час доби. Мембранні клавіші мають зручний хід, а злегка заглиблений тачпад спрощує роботу наосліп. А спеціальна клавіша Copilot дозволяє швидко запускати генеративного AI-помічника Microsoft.

Необхідно підкреслити, що захищений ноутбук Getac B360 оснащений широким набором портів: серійний, VGA, до двох Thunderbolt 4 для надшвидкої передачі даних, PowerShare USB 3.2 для живлення інших пристроїв навіть при вимкненому ноутбуці, та HDMI 2.0 для підключення до моніторів або проекторів.

Значний вибір додаткових аксесуарів

Задній відсік може мати конфігурацію з додатковими портами, зокрема додатковим LAN-портом. Система подвійних батарей з гарячою заміною дозволяє змінювати джерела живлення без вимкнення пристрою, що забезпечує безперервну роботу.

Відзначимо також, що Getac B360 оснащений найсучаснішими засобами захисту та конфіденційності. Багатофакторна аутентифікація передбачає зчитувач смарт-карт, опціональний HF RFID-зчитувач та систему розпізнавання обличчя Windows Hello. Технологія Getac Disk Wipe забезпечує повне та безповоротне знищення даних, захищаючи інформацію від потрапляння до сторонніх осіб. Знімні PCIe NVMe SSD додають ще один рівень безпеки.

З огляду на важливість зв’язку в польових умовах, Getac B360 оснащено сучасними засобами комунікації. Опціональні модулі 4G-LTE або 5G Sub-6 з вбудованим GPS забезпечують високошвидкісний зв'язок. Підтримка останньої технології Intel Wi-Fi 7 BE200 (802.11be) гарантує швидку передачу даних, а Bluetooth 5.4 забезпечує енергоефективні з'єднання.

Для тих користувачів, хто потребує максимум функціональності, доступна версія захищеного ноутбука — B360 Pro. Вона має подвоєний час автономної роботи та широкий спектр конфігураційних опцій, зокрема дискретну графічну карту NVIDIA Quadro RTX A500 4GB, додаткову батарею у мультимедійному відсіку та третій накопичувач.

Важливо також вказати, шо компанія Getac пропонує унікальну трирічну гарантію Bumper-to-Bumper, яка покриває навіть випадкові пошкодження. Це означає, що навіть у разі серйозної поламки пристрій буде відновлено протягом кількох днів, мінімізуючи простої в роботі.

Getac B360 — захищений ноутбук, що вже довів свою ефективність у самих різних галузях:

У війcьку — для оперативно-тактичного управління, роботи з розвідувальними даними, координації підрозділів та зв'язку в польових умовах. Захист від електромагнітних впливів та можливість роботи в умовах бойових дій роблять B360 незамінним інструментом для сучасних збройних сил.

У промисловісті — контроль виробничих процесів, технічне обслуговування обладнання та управління логістикою на підприємствах.

У польових роботах — від обслуговування телекомунікаційного обладнання до ремонтних робіт на об'єктах енергетики.

У службах громадської безпеки — для роботи поліції, пожежних служб та медичних бригад швидкої допомоги.

Підводячи підсумок зазначимо, що ноутбук Getac B360 — це справжній прорив у сфері захищених мобільних обчислень. Поєднуючи потужність сучасних процесорів з технологіями штучного інтелекту та виняткову міцність, цей ноутбук здатен задовольнити потреби найвимогливіших користувачів. Будь то робота під проливним дощем, у спекотних умовах літа чи низьких зимніх температур — B360 залишається надійним інструментом, забезпечуючи безперебійну роботу там, де звичайна техніка безсила. Завдяки передовим технологіям дисплея LumiBond, потужним обчислювальним ресурсам та комплексним рішенням безпеки, цей ноутбук встановлює новий стандарт мобільної продуктивності для екстремальних умов.

Для отримання детальної консультації щодо рішень Getac в Україні звертайтеся до офіційного дистриб'ютора компанії, фахівці ELKO допоможуть підібрати оптимальну конфігурацію саме для ваших потреб.

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