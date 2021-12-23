ELKO Security Day 2021 — фокус на видеонаблюдении

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Компания ELKO Ukraine провела конференцию Security Day 2021, посвященную вопросам безопасности, где выступили эксперты компаний 2N, Axis, Bosch, IncoreSoft, Milestone Systems, Network Optix, SAIMOS. Мероприятие состоялось в ELKO Smart Center.

Axis: от зарождения современного видеонаблюдения до инновационного настоящего

Программу мероприятия открыло выступление Петериса Яновскиса, менеджера компании Axis. Он напомнил, что в этом году исполняется 25 лет с появления на рынке первой IP-видеокамеры, разработанной Axis. В настоящее время бизнес компании развивается успешно: ее оборот в 2020 году составил 1,2 млрд долл., а штат насчитывает почти 4 тыс. сотрудников в более чем 50 странах.

Петерис Яновскис рассказал о технологических достижениях Axis

В активе Axis — множество впервые внедренных в камеры видеонаблюдения технологий, среди которых стоит отметить появление в 2000 году функции автономного распознавания движения в самом устройстве. Развивая это направление, в 2009 году компания обнародовала открытую платформу ACAP, позволяющую сторонним разработчикам оснащать камеры производителя своими программными модулями. На сегодня используется уже четвертое поколение ACAP. Аппаратная платформа также активно развивалась, и к 2019 году в своих камерах производитель устанавливал уже седьмое поколение фирменных специализированных чипов Axis ARTPEC-7. С их помощью в 2020 г была впервые запущена функциональность аналитики глубокого обучения Axis Object Analytics.

Вообще, одним из важнейших трендов развития систем видеонаблюдения является перенос функций аналитики с серверов на конечные устройства. Это позволяет значительно сократить время принятия решения без участия человека и перейти от реактивного подхода к упреждающему. Среди преимуществ обработки данных на борту камеры стоит отметить улучшенную безопасность, так как данные не передаются по каналам связи. Кроме того, работа идет с несжатым видео, что улучшает качество распознавания.

Задача переноса обработки видеопотока на камеры не так проста, поскольку приходится учитывать небольшой форм-фактор этих устройств, не позволяющий оснастить их мощными вычислителями. Поэтому задействуются алгоритмы, с более легкими моделями глубокого обучения, требующие меньшего объема оперативной памяти и вычислительной мощности. Помочь в снятии этих ограничений призван новый чип производителя ARTPEC-8, который поддерживает работу с глубоким обучением. По словам представителя Axis, этот процессор появится во всех линейках видеокамер компании.

Петерис Яновскис обратил внимание участников мероприятия на возможность интеграции камер Axis с ее аудиосистемами, что позволяет напрямую выводить сделанные предварительно записи, например, с предупреждениями при выявлении потенциальных нарушителей охраняемого периметра. Имеется также функция, позволяющая выводить сообщения дежурного на центральном пульте управления. В состав решения может входить и радар Axis D2110-VE для точной классификации и отслеживания движущихся объектов.

Выступающий сообщил о планах выпуска в следующем году сетевой светозвуковой сирены Axis D4100E, которую можно использовать в составе комплексных решений с поддержкой протокола MQTT. Это позволяет запустить ее работу, например, в ответ на получение извещения об открытии двери.

Сергей Войцеховский: «Мы уверены, что организация мероприятий подобных ELKO Securi-ty Day 2021 вносит заметный вклад в развитие индустрии видеоаналитики в Украине»

Продолжил знакомство с линейкой решений Axis Сергей Войцеховский, менеджер ELKO Ukraine по развитию бизнеса систем безопасности. Среди представленных новинок остановимся на самых интересных: среди них в первую очередь отметим анонсированную производителем корпусную камеру Axis Q1656-LE с чипом ARTPEC-8. Среди ее особенностей — встроенный стеклоочиститель от дождя и снега, выносная ИК-подсветка, а также матрица 1/1,8 дюйма, позволяющая получить исключительно качественное видео.

Модель Axis Q1715 также с функцией глубокой аналитики рассчитана на установку в помещениях, причем в ней имеются порты HDMI и HD SDI для интеграции напрямую, соответственно, с дисплеями и системами конференций. Для нее имеется и вандалоустойчивый кожух, позволяющий ее размещение на открытом воздухе.

2N: прогрессивные разработки для СКУД и домофонии

Доклад «2N: новинки в решениях для коммерческих объектов и сектора жилья» представил Виктор Гюлназарян, региональный менеджер компании 2N. Опыт работы этого производителя в сфере IP-домофонов насчитывает уже 13 лет, причем она первой выпустила LTE-домофон. Компания предлагает комплексные решения контроля доступа с возможностью идентификации по биометрическим данным (отпечатку пальца), с помощью PIN-кода, Smart-картой и по Bluetooth.

Выступающий обратил внимание на недавно выпущенную топовую модель IP-домофона — IP Style с 10-дюймовым экраном, где нашли применение компоненты AXIS: камера 5 Мп и чип ARTPEC-7.

Виктор Гюлназарян: «Комплексные решения контроля доступа 2N поддерживают иденти-фикацию по биометрическим данным (отпечатку пальца), с помощью PIN-кода, Smart-картой и по Bluetooth»

В своем докладе Виктор Гюлназарян также остановился на том, какие технологии доступа будут популярны в ближайшее время. Согласно исследованию OMDIA, проведенному в 2020 году, в тройке лидеров оказались Bluetooth, Smart-карты и биометрия, включающая как сканирование лица, так и отпечатки пальцев. Оказывается, выпущенная недавно прошивка 2N WaveKEY сделала Bluetooth-доступ компании самой быстрой технологией на современном рынке: при среднем времени открывания двери у различных конкурирующих производителей около 2 с, 2N WaveKEY обеспечивает 0,3 с.

Milestone Systems: программные решения для многозадачной видеоаналитики

Васил Иванов, менеджер по развитию канала Milestone Systems, познакомил с широкими возможностями решения XProtect. Он напомнил, что компания появилась в 1998 году, а ее штаб-квартира находится в Копенгагене. С 2016 года она входит в состав Canon Group. Выпускаемый ею программный пакет XProtect относится к категории VMS (Video Management Software) и базируется на открытой платформе управления IP-видеонаблюдением. В настоящее время он поддерживает работу более чем с 10 тыс. устройств. Интеграция платформы может быть выполнена с помощью открытого API/SDK.

Бисер Дешков, Milestone, Solution Engineer Presales, Emerging Markets: «Технология Rapid REVIEW позволяет вести поиск и фильтрацию видео с разных камер, помогая определять людей, объекты или определенное поведение»

Недавно линейка решений Milestone пополнилась обновленными программно-аппаратными платформами Husky. По сути, это серверы Dell Technologies с предустановленным ПО Milestone.

Выступающий также коротко остановился на расширении функциональности XProtect технологией Rapid REVIEW. Данное решение для криминалистического анализа, позволяющее сотрудникам служб безопасности и следователями эффективно анализировать видеоматериалы и быстро находить то, что нужно. Это подразумевает поиск и фильтрацию видео с разных камер, помогая определять людей, объекты или определенное поведение. Рассматриваемая технология базируется на решении VIDEO SYNOPSIS от компании BriefCam, которое дает возможность одновременно представлять объекты, появившиеся на видеозаписи в разное время. Что позволяет просматривать многочасовые записи за считанные минуты. При этом фильтрация предусматривает учет 29 атрибутов, включающих, например, цвет, размер, класс, направление и скорость движения объектов.

Технология Rapid REVIEW поддерживается во всех версиях XProtect, выпущенных после 2019 года. Выступление представителя Milestone включало и живую демонстрацию аналитики с помощью Rapid REVIEW.

Ольга Цонкова: «Среди поддерживаемых SAIMOS периферийных устройств — не только IP-видеокамеры, но и датчики с функцией распознавания объектов, а также лидары/радары»

SAIMOS: простота интеграции и гибкость архитектуры

Ольга Цонкова, менеджер компании SAIMOS, рассказала о портфолио и сценариях использования системы видеоаналитики этого производителя. Она сообщила, что штаб-квартира SAIMOS находится в Вене, а ее региональные офисы — как в странах Европы, так и в странах Ближнего Востока и Африки. Решение SAIMOS VA представляет собой профессиональный высокопроизводительный пакет видеоаналитики с бесшовной интеграцией с Milestone XProtect. Среди преимуществ SAIMOS VA была отмечена его поддержка автоматической настройки, что позволяет интегратору сэкономить до 60% времени при внедрении.

Архитектура SAIMOS включает центральный сервер управления, устанавливаемый в штаб-квартире компании заказчика, и распределенные по филиалам узлы видеоаналитики, с которых отправляются отчеты, мета-данные и события. Все узлы могут быть как на базе размещенных локально серверов, так и базирующимися в облаке.

Среди поддерживаемых SAIMOS периферийных устройств — не только IP-видеокамеры, но и датчики с функцией распознавания объектов, а также лидары/радары.

В набор стандартной поставки SAIMOS входит три модуля видеоаналитики: охрана периметра, выявление оставленных вещей и система подсчета людей и объектов внутри и вне помещений. Система распознавания лиц базируется на технологии искусственного интеллекта и доступна как в реальном времени, так и в режиме расследования. С ее помощью определяются пол и возраст. Применяется ИИ также для распознавания автомобильных номеров.

Александр Статышнюк: «Все IP-видеокамеры в линейке Bosch поддерживают встроенную видеоаналитику»

Bosch: надежные решения для видеонаблюдения и аналитики на все случаи жизни

Александр Статышнюк, менеджер по развитию бизнеса направления систем безопасности компании Bosch, остановился на функциональности комплексной системы видеонаблюдения производителя, сделав особый акцент на возможностях ее интегрированной аналитики. Дело в том, что все IP-видеокамеры Bosch оснащены такой функциональностью. Причем в простейших моделях и устройствах среднего уровня поддерживается базовая аналитика, а в высокоуровневых — интеллектуальная. Для реализации последней в камерах Bosch имеется выделенный сопроцессор. Это позволяет корректно обрабатывать видео на большой дистанции и в экстремальных погодных условиях (снег, дождь и т.д.).

Возможности камер Bosch предусматривают использование до 16 правил видеоаналитики, из которых 8 могут выполняться параллельно.

Следующим шагом в развитии видеоаналитики стали камеры с поддержкой машинного обучения Camera Trainer. Они позволяют распознавать нестандартные ситуации или выявлять долго не движущиеся объекты.

В 2020 году номенклатура Bosch пополнилась камерами семейства INTEOX, которые отличаются открытой Android-платформой. Для загрузки приложений на такие камеры имеется специализированный магазин.

Александр сообщил, что в начале 2022 года в линейке INTEOX появятся купольные и цилиндрические устройства.

Предлагает Bosch и собственную VMS-платформу, которая доступна уже в версии 11 и отличается встроенными средствами отказоустойчивости. Так благодаря поддержке в ней протокола iSCSI, система может продолжать работать в течение семи дней после выхода из строя сервера управления записью. Кроме того, встроенная настройка позволяет назначать резервные iSCSI-хранилища, на которые переводится запись при выходе из строя основного. А при установке в камеру карты памяти, записанные на нее данные пересылаются в центральное хранилище при восстановлении соединения.

Масштабирование Bosch VMS допускается до 200 тыс. камер и 100 рабочих станций, при этом нет никаких ограничений по функциональности. В самой свежей версии этой платформы появилась интеграция с картографическим сервисом Here, включая онлайновый режим.

Сергей Лазарчук: «В основу Nx Witness VMS положено три принципа: простота, легковесность и расширяемость»

Network Optix: простота, легкость и расширяемость видеоаналитики

Преимущества решений Network Optix — тема презентации, которую провели Сергей Лазарчук, региональный менеджер этой компании, и Джеймс Кокс, менеджер по продажам направления корпоративных решений. Это выступление началось с короткого представления Network Optix, которая была основана в 2010 г, а ее штаб-квартира расположена в Бурбанке, (шт. Калифорния). Первый релиз решения Nx Witness VMS вышел в 2012 году. В его основу было положено три принципа: простота, легковесность и расширяемость.

Простота подразумевает возможность конфигурирования при установке и управления пакетом даже неподготовленным пользователем. Легковесность означает отсутствие высоких требований к вычислительным ресурсам, а также кросс-платформенность. В терминах Nx, «улей» серверов может включать платформы под различными ОС, начиная с Ubuntu и заканчивая Windows. Наглядным примером легковесности решения является возможность запустить обслуживание до 128 видео-каналов на системе на базе CPU Core i3. А расширяемость Witness VMS достигается благодаря тому, что эта открытая платформа может взаимодействовать через API и стандартные протоколы с другими системами, включая решения по контролю доступа. При этом нет ограничений на сферу применения, будь то транспорт или офисный центр, и используемые камеры.

Архитектура платформы включает и облачный компонент. С его помощью можно оперативно переключаться между несколькими серверными «ульями», таким образом, снимая ограничение на 100 тыс. камер в одной системе.

IncoreSoft: украинские решения для видеоаналитики в мировых трендах

Олег Сивинюк: «Среди перспективных направлений развития видеоаналитики — технология искусственного интеллекта и глубокого обучения»

Темой выступления Олега Сивинюка, CEO компании IncoreSoft, стали мировые тренды в сегменте видеоаналитики. Докладчик отметил, что одним из главных драйверов его активного развития стал высокий спрос на эффективное видеонаблюдение и государственные инвестиции в новые технологии для повышения безопасности в городах. В настоящее время лидером по внедрению является Северная Америка, но ожидается и активный рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Объем рынка видеоаналитики к 2022 году увеличится до 11,17 млрд долл., а все направление видеонаблюдения к 2025 году достигнет 74,6 млрд долл.



Среди перспективных направлений развития видеоаналитики на мировом рынке – технология искусственного интеллекта и глубокого обучения, в которых IncoreSoft предлагает одни из самых интересных и передовых решений.

Олег Сивинюк сообщил, что IncoreSoft занимается решениями по видеоаналитике с 2005 года и в настоящее время в портфеле вендора 20 продуктов. Компания предлагает видеоаналитику на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей с разнообразной функциональностью, например, определения автономеров, поиска человека по атрибутам и распознавания лиц. Комплексные решения IncoreSoft включают такие возможности, как отслеживание времени присутствия сотрудника на рабочем месте и контроль трафика в помещении. Недавно выпущенные компанией продукты на базе технологии ИИ позволяют реализовать автоматизированное управление парковкой, а также выполнять мониторинг дорожного движения.

Итоги ELKO Security Day 2021

Подводя итоги мероприятия, Сергей Войцеховский отметил: «Компания ELKO особое внимание уделяет обучению своих партнеров, а также их своевременному информированию о новых продуктах и последних тенденциях в отрасли. Мы уверены, что организация мероприятий подобных ELKO Security Day 2021 вносит заметный вклад в развитие систем видеонаблюдения, видеоаналитики, домофонии, СКУД и в целом индустрии физической безопасности в Украине».

Представленные на конференции решения и кейсы говорят о широкой экспертизе и опыте реализации комплексных проектов ELKO Ukraine совместно с партнерами, отметил выступавший. Он также обратил внимание, что важными сервисами, которые предоставляет дистрибьютор, являются помощь в подборе оборудования и ПО под задачу заказчика, комплексная техническая поддержка и сопровождение на всех этапах проекта. В течение нескольких лет работает специально оборудованный ELKO Smart Center, в котором партнеры ELKO проводят демонстрации решений и получают квалифицированную помощь в пилотных проектах на стороне заказчика. Также регулярно проводятся презентации, сертификационные тренинги и другие обучающие мероприятия.

«Тема безопасности сегодня становится все более актуальной. И мы готовы поддержать наших партнеров в проектах любой сложности. Компания ELKO открыта для сотрудничества и взаимодействия», подчеркнул Сергей Войцеховский.

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