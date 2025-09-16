RegTech: революція в автоматизації комплаєнсу

16 сентября 2025 г., 19:24

Глобальний ринок регуляторних технологій (RegTech) ще кілька років тому здавався нішевим. Сьогодні цифри говорять самі за себе: за оцінками Fortune Business Insights, у 2024 році він становив 15,8 млрд дол., а до 2032-го може зрости до 82,8 млрд дол. Тобто фактично в п’ять разів. І причина тут проста — автоматизація у сфері комплаєнсу стає критичною.





Поштовхом для RegTech стала фінансова криза 2008 року. Тоді регулятори у всьому світі наклали на банки тисячі нових вимог. Витрати на дотримання правил почали “з’їдати” до 10–15% операційних бюджетів, і стало зрозуміло: без IT цю машину не зрушити.





RegTech (Regulatory Technology) — це IT-рішення, що автоматизують виконання регуляторних вимог. Якщо FinTech — це про цифрові платежі, мобільний банкінг чи P2P-кредити, то RegTech — вузька спеціалізація всередині фінтеху, яка зосереджена виключно на комплаєнсі.





Де застосовується

Регуляторна звітність. Автоматичний збір та формування даних у потрібному форматі.

Управління ризиками. Моніторинг у реальному часі для виявлення шахрайства чи аномалій.

KYC/AML. Перевірка клієнтів і транзакцій на відповідність правилам.

Моніторинг законодавства. Відстеження змін і синхронне оновлення внутрішніх процедур.





Технологічний стек тут цілком сучасний: хмарні обчислення , великі дані, штучний інтелект, машинне навчання . Все, що дозволяє швидко обробляти гігабайти інформації й працювати без збоїв 24/7.





RegTech-рішення — це класика високонавантажених систем. Вони працюють із чутливими даними, тому потребують максимальної надійності та захисту. Не дивно, що хмари стали стандартом для їхнього розгортання.





Навіщо бізнесу? Для банків та страхових компаній - це вже must-have. Але завдяки хмарним SaaS-рішенням RegTech поступово стає доступним і для малого та середнього бізнесу.





Основні плюси очевидні. Перш за все — скорочення витрат на комплаєнс та більш швидкі та більш точні звіти. Крім того — мінімізація людських помилок та готовність до нових регуляторних вимог без стресу.





Наступний етап — предиктивна аналітика та AI, яка дозволить перейти від “реактивного” комплаєнсу (коли бізнес реагує на нові правила) до “проактивного” управління ризиками

