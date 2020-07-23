Разработчики навыков Alexa получили 31 новую функцию от Amazon

23 июля 2020 г., 17:15

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Amazon в среду представила более трёх десятков новых функций и инструментов в помощь 700 тысячам разработчиков во всем мире, создающим навыки для Alexa, голосового ассистента на основе ИИ.

Нововведения в комплекте Alexa Skills Kit (ASK) варьируются от усовершенствований базовой голосовой технологии Alexa, до ряда функций, ориентированных на дальнейшую перспективу развития ассистента, например, облегчающие голосовое общение с Alexa за пределами умного дома — в Uber-такси и т.п.

На базовом уровне Amazon внедрит в Alexa нейросети глубокого обучения (Deep Neural Networks, DNN) для улучшения понимания естественного языка на уровне отдельных слов и предложений. За счёт DNN компания рассчитывает увеличить точность навыков на 15 процентов. Это усовершенствование вступит в силу автоматически для сотен навыков, использующих понимание естественного языка, к концу года, когда Amazon планирует интегрировать DNN а Alexa.

Также анонсирована бета-версия нового менеджера диалогов, Alexa Conversations. С его помощью общение с Alexa должно стать более естественным. Для эмуляции обычного стиля общения Alexa Conversations полагается на алгоритмы глубокого обучения. Разработчики предоставляют несколько фраз диалога и прикладные интерфейсы связанных с ним сервисов, после чего ИИ-система Amazon пытается предусмотреть все возможные варианты развития беседы с пользователем. Такой подход уменьшает количество необходимых тренировочных данных и объём кодирования, требующийся от разработчиков.

Новый прикладной интерфейс, Web API for Games, помогает создавать многоформатные игры для устройств с экранами, активируемые Alexa. Разработчики с помощью веб-технологий и средств, таких как Canvas 2D, WebAudio, WebGL, JavaScript и CSS, смогут строить интерактивные игровые приложения для Echo Show и избранных устройств Fire TV.

Функция Skill Resumption, доступная в ознакомительном (preview) варианте, оставляет навык работать на заднем плане, так что клиент может вернуться к нему после использования Alexa для чего-то другого или просто через некоторое время (в preview не более часа). При наличии надлежащих разрешений она может взаимодействовать с другими приложениями, например, получив оповещение от программы заказа такси, сказать «Ваш Uber прибыл».

Alexa for Apps (preview) предназначена для улучшения мобильного использования Alexa. Она позволяет комбинировать навыки интеллектуального ассистента с мобильными приложениями iOS и Android.

Quick Links for Alexa (бета) может применяться, чтобы направлять в навык Alexa трафик с веб-сайтов и мобильных приложений, а инструментарий NFI Toolkit (preview) позволит использовать до пяти различных фраз для активации навыка. В ранних пилотных испытаниях NFI Toolkit обеспечил увеличение количества диалогов до 15%.

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