LG выпустила IPS-монитор с разрешением 4K и откликом 1 мс

23 июля 2020 г., 16:45

По заявлению LG, впервые представленный ею на выставке CES 2020 27-дюймовый монитор UltraGear 27GN950 является первым в мире на базе 4K IPS-матрицы с откликом в 1 миллисекунду (GTG). Стоит отметить, что новинка является последователем первого в мире IPS-монитора 27GL850 с откликом в 1 миллисекунду (GTG), представленного в июне прошлого года. Примечательно, что в дизайне используется обновленный логотип-эмблема UltraGear, по форме напоминающая пару крыльев.

Для UltraGear 27GN950 заявлена способность отображения 98% цветового пространства DCI-P3. А благодаря технологии потокового сжатия VESA (DSC) монитор может обеспечить изображение в формате 4K UHD в 10-битном цвете с кадровой частотой 144 Гц при подключении через один кабель DisplayPort. Дисплей поддерживает функцию аппаратной калибровки, что дает возможность максимально точной цветопередачи с использованием собственной технологии компании — Nano IPS. Кроме того, продукт получил сертификат VESA DisplayHDR 600 и совместим с NVIDIA G-SYNC.

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