Amazon запускає нову базову AI-модель для управління своїм парком роботів

3 июля 2025 г., 11:45

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За повідомленням Amazon, компанія запустила в експлуатацію мільйонний робот, зміцнивши свою позицію найбільшого у світі виробника та оператора мобільної робототехніки. Цей знаковий робот був нещодавно доставлений до центру виконання замовлень в Японії, приєднавшись до глобальної мережі Amazon, яка на даний час налічує понад 300 об'єктів по всьому світу.



Компанія також представила нову генеративну базову AI-модель, яка розроблена, щоб зробити весь парк роботів більш розумним і ефективним. Ця технологія штучного інтелекту, яка називається DeepFleet, буде координувати рух роботів всією мережею виконання замовлень, скорочуючи час переміщення парку роботів на 10% і дозволяючи доставляти посилки клієнтам швидше і з меншими витратами.



Уявіть DeepFleet як інтелектуальну систему управління дорожнім рухом у місті, заповненому автомобілями, що рухаються перевантаженими вулицями. Так само як інтелектуальна система управління дорожнім рухом може скоротити час очікування і створити оптимальні маршрути для водіїв, DeepFleet координує рухи роботів, щоб оптимізувати їх переміщення по центрах виконання замовлень. Це означає меншу завантаженість, більш ефективні маршрути та швидшу обробку замовлень клієнтів.



Створена з використанням багатих і великих наборів даних компанії про рух запасів на її об'єктах і за допомогою інструментів AWS, включаючи Amazon SageMaker, ця нова AI-модель переоцінює ефективність парку. Вона дозволяє зберігати більше продуктів ближче до клієнтів, що призводить до швидшого доставлення і зниження витрат. А оскільки вона побудована на штучному інтелекті, який навчається і вдосконалюється з плином часу, вона буде продовжувати знаходити нові способи оптимізації спільної роботи роботів.



Відзначається, що Amazon почала у 2012 році з одного типу робота, який міг переміщати стелажі з товарами по складу. Сьогодні компанія використовує різноманітний парк роботів, покликаних полегшити та зробити більш безпечною роботу співробітників, а також підвищити ефективність операцій.



Так, роботи Hercules можуть підіймати та переміщати до 570 кг товарів. Роботи Pegasus використовують прецизійні конвеєрні стрічки для обробки окремих посилок. А Proteus, перший повністю автономний мобільний робот, може безпечно переміщатися навколо співробітників у відкритих і необмежених зонах об'єктів, переміщаючи важкі візки, заповнені замовленнями клієнтів.



Ці роботи працюють пліч-о-пліч зі співробітниками Amazon, виконуючи важкі підіймальні та повторювані завдання, одночасно створюючи нові можливості для розвитку технічних навичок операторів на передовій. Примітно, що з 2019 року компанія допомогла підвищити кваліфікацію понад 700000 співробітників завдяки різним навчальним ініціативам, багато з яких були зосереджені на роботі з передовими технологіями. Фактично, в центрі виконання замовлень Amazon нового покоління, запущеному в кінці минулого року в Шрівпорті, Луїзіана, передова робототехніка вимагає на 30% більше співробітників, що займаються забезпеченням надійності, технічним обслуговуванням та інжинірингом.



DeepFleet є практичним підходом Amazon до інновацій в області AI. Замість того, щоб займатися технологіями заради самих технологій, компанія зосереджена на розв'язанні реальних проблем. Скорочуючи час переміщення роботів на 10%, не просто підвищується ефективність — створюються відчутні переваги: швидше доставлення, зниження операційних витрат і скорочення енергоспоживання. Так Amazon застосовує генеративний AI в реальному світі, приносячи конкретну користь як співробітникам, так і клієнтам. Що робить підхід до робототехніки та AI унікальним, так це те, як компанія поєднує інновації з реальним впливом на світ. Amazon виробляє своїх роботів у США, працюючи з місцевими постачальниками, і розгортає їх по всьому світу. Це дозволяє підтримувати високі стандарти якості та створювати цінний зворотний зв'язок між дизайнерами, виробничими командами та співробітниками на передовій.



Технологія, яку створює Amazon, не тільки переміщує продукти — вона перетворює безпеку на робочому місці та створює нові кар'єрні можливості. Роботи виконують важку роботу і повторювані завдання, знижуючи фізичне навантаження. За допомогою таких програм, як Amazon Career Choice, передплачена програма навчання для співробітників на передовій, компанія допомагає співробітникам набути навичок, необхідних для технічних посад в області системних операцій та інших областях, що мають попит.



Поєднання досягнення у вигляді мільйона роботів і DeepFleet вказує на захватне майбутнє, в якому робототехніка та AI будуть працювати разом, щоб переосмислити можливості в області виконання замовлень і доставлянь. Дванадцять років тому компанія працювала над простим завданням: як допомогти співробітникам більш ефективно отримувати доступ до запасів. Сьогодні вона застосовує новітні технології AI, щоб зробити весь парк роботів розумнішим, що в кінцевому підсумку приносить клієнтам більшу користь внаслідок швидшого обслуговування і зниження витрат.



У міру того, як DeepFleet буде вчитися на більшій кількості даних, він буде ставати все розумнішим, забезпечуючи більш глибоку ефективність, відкриваючи більше можливостей для вибору ближче до клієнтів і переосмислюючи можливості роботизованої логістики.

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