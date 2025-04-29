Amazon запускає перші інтернет-супутники Kuiper - конкурента Starlink

29 апреля 2025 г., 14:35

0

Tweet

Як повідомляє агентство Reuters, у понеділок Amazon запустила першу партію своїх інтернет-супутників Kuiper після того, як попередня спроба була скасована через несприятливі погодні умови.

Ракета United Launch Alliance з 27 супутниками Kuiper стартувала зі стартового майданчика на космодромі на мисі Канаверал у Флориді незабаром після 19:00 за східним часом.

«У нас був гарний плавний відлік часу, гарна погода, гарний старт, і Atlas V вже на шляху до орбіти, щоб вивести на орбіту 27 супутників Kuiper і розпочати нову еру інтернет-зв'язку», - заявив Калеб Вайс (Caleb Weiss), системний інженер ULA, під час прямої трансляції після запуску.

Супутники відокремилися від ракети приблизно на висоті 280 миль над поверхнею Землі.

Шість років тому Amazon оприлюднила свої плани щодо створення сузір'я супутників для передачі інтернет-трафіку на низькій навколоземній орбіті під назвою Project Kuiper. Цей сервіс буде безпосередньо конкурувати з Starlink Ілона Маска, який наразі домінує на ринку і має 8 000 супутників на орбіті.

Перша місія Kuiper розпочинає те, що повинно стати постійною каденцією запусків, щоб Amazon вклався в терміни, встановлені Федеральною комісією зв'язку США. Агентство очікує, що до липня 2026 року компанія запустить половину свого супутникового угруповання, або 1 618 супутників.

Amazon замовив понад 80 запусків для одночасного розгортання десятків супутників. На додаток до ULA, її партнерами по запуску є SpaceX (материнська компанія Starlink), європейська компанія Arianespace і стартап Джеффа Безоса, що займається космічними дослідженнями, Blue Origin.

Згідно з оцінками, Amazon витратить до 10 мільярдів доларів на будівництво мережі Kuiper. Компанія сподівається розпочати комерційне обслуговування споживачів, підприємств та уряду пізніше цього року.

У своєму листі акціонерам на початку цього місяця генеральний директор Amazon Енді Джассі (Andy Jassy) заявив, що спочатку Kuiper потребуватиме авансових інвестицій, але зрештою компанія очікує, що це буде «значний операційний дохід і бізнес з високим рівнем рентабельності інвестицій». ROIC означає рентабельність інвестованого капіталу.

CNBC зазначає, що Інвестори чекатимуть на будь-які коментарі щодо подальших капітальних витрат на Kuiper, коли Amazon повідомить про прибутки за перший квартал після дзвінка в четвер.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD