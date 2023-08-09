Rakuten Viber: 69% українців не виїздили з дому за період повномасштабної війни

9 августа 2023 г., 15:55

+11

голос Tweet

Rakuten Viber провів опитування серед українців і дізнався, який відсоток респондентів евакуювався під час повномасштабного вторгнення та скільки опитаних планують переїздити найближчим часом. В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більш як 65 тисяч користувачів з України.

Результати опитування показали, що від 24 лютого 2022 року 69% українців перебувають вдома й не переміщувались всередині країни чи за кордон. 15% респондентів прийняли рішення евакуюватися (8% до інших областей і 7% до інших країн) та вже повернулися додому. Також 16% українців переміщувались й поки не планують повертатися — 9% з них переїздили за кордон і 7% всередині країни.

На питання “Де зараз перебуваєте ви?” відповіді розподілилися наступним чином:

Вдома, не виїздив/-ла — 69%

Переміщувався/-лася всередині країни, але вже повернувся/-лася додому — 8%

Переміщувався/-лася всередині країни й поки не повертаюся додому — 7%

Переїздив/-ла за кордон, але повернувся/-лася додому — 7%

Переїздив/-ла за кордон і поки не повертаюся додому — 9%

Rakuten Viber також запитали українців, чи планують вони переміщуватись найближчим часом: 86% респондентів не планують переїздити та залишаються в місцях поточного проживання. 3% українців розмірковують над можливим переїздом всередині країни, ще 3% виїдуть за кордон, якщо буде складна зима. 1% українців зазначили, що точно виїдуть цього року, але поки не визначилися з напрямом. Також 7% опитаних наразі перебувають не вдома й планують повернутися.

Відповіді на питання “Які ваші плани на найближчий час” розподілилися так:

Можливо, переїду в межах України — 3%

Виїду за кордон, якщо буде складна зима — 3%

Точно виїду цього року, проте ще не знаю, куди саме — 1%

Планую повертатися додому — 7%

Не планую переїздити взагалі — 86%

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys