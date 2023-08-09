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Цього року ринок бездротових локальних мереж досягне рекордних 10 млрд дол.

9 августа 2023 г., 14:35
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Згідно з опублікованим звітом Dell’Oro Group, цього року ринок бездротових локальних мереж зросте ще на 11%.
 
«Більшість виробників виведуть на ринок продукти Wi-Fi 7 корпоративного класу в 2024 році, коли очікується зниження доходів після пікових показників 2022 і 2023 років, - наголошує Сіан Морган (Siân Morgan), директор з досліджень бездротових локальних мереж Dell’Oro Group. - Доходи від Wi-Fi 7 можуть почати повільно, але зростуть, коли ринок знову прискориться, оскільки проєкти цифрової трансформації продовжують стимулювати інвестиції в ІТ».
 
«Як тільки поставки точок доступу Wi-Fi 7 стануть суттєвими, ми побачимо різке зростання швидкості локальних мереж. Швидкість портів висхідної лінії зв’язку у високоякісних продуктах Wi-Fi 7 в 10 разів вища, ніж у більшості точок доступу, що поставляються сьогодні. Для багатьох підприємств це означатиме оновлення комутаторів і прокладку нових кабелів», - продовжив Морган.
 
Ліквідація відставань означатиме рекордні доходи у 2023 році для більшості виробників.
 
Впровадження Wi-Fi 6E дещо прискорилося в першому кварталі 2023 року, але все ще залишиться невеликою частиною точок доступу, відвантажених у 2023 році.
 
Бачення глобальної гармонізації спектра перебуває під загрозою, оскільки в листопаді відбудеться Всесвітня конференція з радіозв’язку, що може призвести до фрагментації ринку і збільшення вартості продуктів.
 
Рішення для публічних хмарних мереж WLAN продовжують зростати швидше, ніж ринок, але постійні витрати на ліцензії не встигають за встановленою базою обладнання.
 

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