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Meta Llama 2 запрацює на АІ-платформі для бізнесу watsonx від IBM

9 августа 2023 г., 18:38
Як повідомляє Reuters, компанія IBM заявила, що розмістить Llama 2 від Meta Platforms на своїй власній корпоративній платформі штучного інтелекту watsonx.
 
IBM watsonx, яка допомагає компаніям інтегрувати штучний інтелект у свій робочий процес, вже надає деяким клієнтам ранній доступ до  Llama 2.
 
З моменту запуску ChatGPT від OpenAI наприкінці минулого року, який викликав інтерес серед споживачів і підприємств, компанії все частіше прагнуть впровадити АІ у свої процеси, щоб підвищити ефективність і отримати розширені можливості.
 
Llama 2 - це комерційна версія мовної моделі АІ з відкритим вихідним кодом, випущена в липні і вона вже поширюється через хмарні сервіси Azure від Microsoft, щоб конкурувати з ChatGPT від OpenAI і Bard від Google (GOOGL.O) на ринку генеративного АІ, що зароджується.

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