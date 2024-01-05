Qualcomm випустила чип наступного покоління для платформ доповненої реальності

5 января 2024 г., 15:25

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Компанія Qualcomm Technologies представила новий чип Snapdragon XR2+ Gen 2. Яке йдеться у повідомленні компанії, процесор забезпечить роботу 3D-графіки з високою роздільною здатністю в гарнітурах віртуальної і змішаної реальності наступного покоління з ефектом занурення.

Новий чип побудований на тій самій технології, що й платформа Snapdragon XR2 Gen 2, яка була анонсована у вересні і вбудована в гарнітуру VR-гарнітуру Quest 3 від Meta Platforms.

Нова версія, як стверджується, надає більшої продуктивності в порівнянні з XR2 Gen 2 завдяки підвищеній на 15% частоті графічного процесора та на 20% центрального процесора. Вона також побудована з підтримкою потужного вбудованого штучного інтелекту, призначеного для відстеження жестів і тіла за допомогою 12 або більше датчиків камери.

«Snapdragon XR2+ Gen 2 відкриває роздільну здатність 4,3K, яка підніме продуктивність роботи та рівень розваг XR на новий рівень, забезпечуючи вражаюче чітке зображення для таких випадків використання, як екрани в масштабі кімнати, накладки в натуральну величину і віртуальні робочі столи, - заявив Хьюго Сварт (Hugo Swart), віце-президент і генеральний директор підрозділу XR в Qualcomm. - Ми продовжуємо працювати над створенням найкращих пристроїв XR, які дадуть нам змогу розвивати технології занурення в майбутнє».

Однією з найважливіших особливостей XR2+ Gen 2 є рендеринг з фокусуванням, який дозволяє якісно відтворювати 3D-графіку тільки там, де знаходиться погляд користувача, використовуючи відстеження погляду і низьку якість рендерингу в інших місцях. Це працює тому, що людський зір має високу якість лише в дуже вузькому діапазоні зору в центрі або тунелі зору. Відображаючи лише дуже маленьку ділянку в цій зоні погляду, можна заощадити багато циклів графічного та центрального процесорів.

Іншим ключовим оновленням стало збільшення можливостей відстеження, що дозволило використовувати більше датчиків для відстеження обличчя, тіла та жестів.

Щодо можливостей змішаної реальності, яка відрізняється від віртуальної тим, що користувачі можуть бачити реальний світ у поєднанні з віртуальними об’єктами, то чип підтримує передачу повнокольорового відео з надзвичайно низькою затримкою у 12 мілісекунд.

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Qualcomm також повідомила, що працює в тісному партнерстві з Samsung Electronics та Google, щоб вивести новий чип на ринок.

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