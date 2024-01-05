Microsoft представить спеціальну клавішу Copilot для клавіатур пристроїв з Windows 11

5 января 2024 г., 16:35

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Корпорація Microsoft оголосила про те, що виробники комп'ютерів скоро почнуть постачати свої рішення на базі Windows 11, оснащені клавіатурою з виділеною клавішею для запуску Copilot, вбудованого в операційну систему помічника зі штучним інтелектом.



Юсуф Мехді, директор з маркетингу споживчого бізнесу компанії, докладно описав оновлення апаратного забезпечення у своєму блозі. За його словами, перші комп'ютери з новою клавішею Copilot з'являться наприкінці цього місяця. Microsoft також планує включити клавішу в майбутні доповнення до лінійки Windows-пристроїв Surface.



Це оновлення є найбільшим оновленням клавіатур персональних комп'ютерів за останні десятиліття. Останнє велике оновлення відбулося в 1994 році, коли Microsoft додала кнопки Windows і меню. Остання кнопка, яка зазвичай розташовується поруч із пропуском і виконує ту саму функцію, що й права кнопка комп'ютерної миші, буде замінена клавішею Copilot.



"Майже 30 років тому ми додали клавішу Windows на клавіатуру ПК, що дало змогу людям у всьому світі взаємодіяти з Windows", - написав Мехді. "Ми розглядаємо це як ще один трансформаційний момент у нашій подорожі з Windows, де Copilot стане точкою входу у світ AI на ПК".



Нова клавіша запускатиме Copilot тільки в тому разі, якщо чатбот доступний на машині користувача з Windows і пристрій прив'язаний до облікового запису Microsoft. В іншому разі натискання на неї викличе вбудований в операційну систему інструмент пошуку.



Клавіша Copilot - одне з кількох оновлень, орієнтованих на AI, які, як очікується, отримають машини Windows цього року. Минулого місяця видання Windows Central повідомило, що Microsoft планує випустити нову версію своєї операційної системи в другій половині 2024 року. Оновлення під кодовою назвою Hudson Valley, як повідомляють, представить безліч поліпшень у сфері штучного інтелекту.



Одна з функцій, про яку говорять, - інструмент для створення субтитрів, який зможе генерувати переклади для відео- та аудіофайлів. Інша майбутня функція, що отримала назву Super Resolution, буде автоматично покращувати візуальну точність відеоігор. Крім того, кажуть, що Microsoft працює над "шпалерами на основі AI", які за допомогою машинного навчання створюватимуть ефект паралакс-анімації.



Очікується, що прийдешні функції обробки мультимедіа з'являться разом із поліпшеною версією вбудованого в Windows інструменту пошуку. Згідно з опублікованим минулого місяця звітом, оновлений інструмент дасть змогу користувачам знайти документ, навіть якщо вони забули його ім'я. Ім'я файлу можна буде замінити в пошукових запитах описом природною мовою, наприклад, "знайти документ Word, у якому викладено маркетинговий план на наступний квартал".



AI-бачення Microsoft у Windows 11 частково залежить від споживчих процесорів нового покоління, які зараз випускають такі постачальники, як Intel. Остання лінійка процесорів для ноутбуків чіп-мейкера, серія Meteor Lake, оснащена нейронним процесором, оптимізованим для прискорення роботи моделей AI. Нещодавно представлений чіп для ноутбуків Snapdragon X від Qualcomm оснащений аналогічним модулем.



Super Resolution, функція штучного інтелекту, яку Microsoft, за чутками, розробляє для поліпшення візуальної правдивості відеоігор, як очікується, буде працювати на нейронних процесорах. Інші функції машинного навчання, які отримає Windows, також мають виграти від появи на ринку нових процесорів, оптимізованих для роботи з AI. Оптимізація чіпів має не тільки прискорити роботу додатків машинного навчання, а й знизити їхнє енергоспоживання, що особливо актуально для ноутбуків.



Дедалі більша увага індустрії до штучного інтелекту формує дизайн не тільки комп'ютерних клавіатур, а й пристроїв, що підключаються. Наприкінці минулого місяця компанія Samsung Electronics представила робота-пилососа з програмою запобігання зіткненням на основі AI. Кількома тижнями раніше стартап Humane представив Ai Pin - переносний пристрій з інтерфейсом, що працює на основі великих мовних моделей OpenAI.

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