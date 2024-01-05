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Україна та Румунія співпрацюватимуть у сфері цифровізації, кіберзахисту та розвитку 5G

5 января 2024 г., 14:15

Україна та Румунія співпрацюватимуть у сфері цифровізації, кіберзахисту та розвитку 5G

«Міністерство цифрової трансформації України» й «Міністерство досліджень, інновацій та цифровізації Румунії» уклали договір про розвиток електронних комунікацій і співпрацю у сфері розвитку телеком-інфраструктури, цифровізації та кіберзахисту. Угода дасть змогу обмінюватися досвідом між українськими й румунськими спеціалістами, а також упроваджувати спільні проєкти.

У межах угоди сторони домовилися, зокрема: відновлювати та модернізувати цифрову інфраструктуру, яка постраждала внаслідок російської агресії; забезпечити покриттям інтернетом віддалені та важкодоступні регіони; підвищувати стійкість та захищеність інформаційно-комунікаційних технологій; посилювати кіберзахист національних мереж та цифрової інфраструктури; розвивати хмарну інфраструктуру для державних електронних сервісів; запустити технології зв’язку п’ятого покоління в Україні й розвивати 5G-коридори між кордонами України та Румунії.

Крім того, завдяки укладеній угоді Україна зможе брати участь у програмах фінансової підтримки ЄС.

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