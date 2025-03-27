Безпілотний авіаційний комплекс «Хижий птах» допущено до використання у Силах оборони України

27 марта 2025 г., 8:05

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в підрозділах Сил оборони України безпілотний авіаційний комплекс «Хижий птах» вітчизняного виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Інженери створили БПАК «Хижий птах» з урахуванням аналізу застосування безпілотників у бойових діях. «Хижий птах» вже довів свою ефективність у знищенні бронетехніки та укріплених вогневих позицій ворога. Коптери цього комплексу мають підвищену стійкість до роботи під дією ворожого РЕБу.

Українські «Хижі птахи» мають рами різних типорозмірів. Коптери несуть бойове навантаження, якого вистачає для ураження танка, бронетранспортера, самохідної артилерійської установки, укріпленого бліндажа тощо. «Хижі птахи» знищують окупантів у різних погодних умовах, вдень і вночі.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS