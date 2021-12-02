Qualcomm представила платформу Snapdragon 8cx Gen 3 для ПК с Windows

2 декабря 2021 г., 13:15

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Компания Qualcomm на своем мероприятии анонсировала платформу Snapdragon 8cx Gen 3 для создания высокоуровневых ПК под управлением Windows с постоянным подключением.



Отмечается поддержка трех различных конфигураций модема в 8cx Gen 3 - с потенциальной скоростью загрузки 10 Гбит/с (X65 5G), 7,5 Гбит/с (X55 5G) и 4,4 Гбит/с (X62 5G).



Используемый Qualcomm FastConnect 6900 также поддерживает Wi-Fi 6E со скоростью до 3,6 Гбит/с.

Snapdragon 8cx Gen 3 - это платформа для ПК с Windows, которая производится по нормам 5 нм. Переход на новые техпроцессы позволил повысить производительность вычислительных ядер Kryo без значительного увеличения энергопотребления по сравнению с 8cx Gen 2.



По данным компании, производительность Kryo увеличена на 85%, а GPU Adreno - до 60%.



Snapdragon 8cx Gen 3 также поддерживает воспроизведение видео в формате HDR 4K (до 120 кадров в секунду), а используемый Qualcomm Spectra ISP был изменен, чтобы сократить время запуска камеры до 15%. Имеется поддержка до четырех камер одновременно.



Наблюдатели отмечают, что ключевым в этом обновлении платформы является повышение производительности инструментов, таких как приложения для видеоконференцсвязи. Qualcomm включила «3A» - Автофокус, Автоматический баланс белого и Автоэкспозиция - функции для улучшения качества видеозвонков, например, с помощью Microsoft Teams и Zoom.

Кроме того, Snapdragon 8cx Gen 3 поставляется с технологией шумоподавления Qualcomm, что является еще одним важным моментом для улучшения проводимых видеоконференций.



Производительность модуля искусственного интеллекта (AI) была улучшена до 29 TOPS.



Что касается безопасности, то Secure Processing Unit (SPU) Snapdragon 8cx Gen 3 реализует архитектуру Microsoft Pluton для хранения конфиденциальных данных, включая криптографические ключи. Шифрование оперативной памяти - еще одно новое дополнение в этом контексте.



Платформа Snapdragon 8cx Gen 3 предполагает поддержку оперативной памяти LPDDR4x-2166.



Ожидается, что устройства на базе новой платформы появятся уже в первом квартале следующего года.

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