Хмарна пісочниця у складі Eset Cloud Office Security підсилить захист додатків Microsoft 365

2 декабря 2021 г., 12:49

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Компанія Eset повідомляє про вихід нової версії рішення Cloud Office Security для розширеного захисту додатків Microsoft 365 від сучасних кіберзагроз. Тепер до складу рішення входить хмарна пісочниця, яка забезпечує виявлення та захист від нових та невідомих загроз.

Через масовий перехід до гібридної моделі роботи хмарні інструменти для спільної діяльності почали ширше використовуватись на багатьох підприємствах. Через це вони стали популярною ціллю для кіберзлочинців. Зокрема у 2021 році стало відомо про масштабні атаки на корпоративні платформи, серед яких SolarWinds Orion, та на IT-компанії, які використовували застарілі версії інструменту для моніторингу Centreon.

Ці інциденти підтверджують важливість потужного захисту хмарних додатків в сучасних умовах роботи. Зокрема функціонал хмарної пісочниці забезпечує ефективний захист пристроїв співробітників, які працюють в офісі та з дому. При цьому захист поширюється не тільки на пристрій, на якому виявлений підозрілий зразок, а й на усі робочі станції в межах компанії.

Інформаційна панель Eset Cloud Office Security

Після налаштування хмарної пісочниці втручання з боку адміністраторів та користувачів не потрібне. Виявивши підозрілий чи невідомий зразок, рішення самостійно надсилає його у хмарну пісочницю на перевірку.

Після цього зразок аналізується за допомогою декількох моделей машинного навчання та надійних методів виявлення для визначення остаточного результату. Крім цього, хмарна пісочниця не впливає на потужність пристроїв співробітників, оскільки аналіз загроз відбувається у хмарі.

Варто зазначити, що рішення гарно підходить компаніям, які потребують підвищити свою безпеку, не залучаючи додаткових ІТ-співробітників.

Щоб скористатися хмарною пісочницею, потрібно налаштувати політику, яка активує функцію Eset Dynamic Threat Defense. Після можна обрати додаткові параметри за допомогою рекомендацій за посиланням.

Захист від кібератак у новому віртуальному світі