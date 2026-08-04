Жорсткі диски HAMR місткістю 50 ТБ від Seagate з'являться у 2027 році

4 августа 2026 г., 13:35

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Компанія Seagate під час звіту за четвертий квартал 2026 фінансового року поділилася оновленими деталями своєї дорожньої карти. Виробник планує передати перші 50-терабайтні жорсткі диски на базі технології HAMR для валідації клієнтам у 2027 році.



Поточна платформа Mozaic 4+ підтримує HDD місткістю до 44 ТБ і побудована на основі технології магнітного запису з підігрівом (Heat-Assisted Magnetic Recording - HAMR). Очікується, що до кінця 2026 року на моделі Mozaic 4+ припадатиме 50% усіх ексабайт HAMR-накопичувачів, відвантажених клієнтам.



«Ми розраховуємо досягти нашого наступного етапу масштабування, завершивши календарний 2026 рік із показником у 50% відвантажених ексабайт HAMR на платформі Mozaic 4», - заявив генеральний директор Seagate Дейв Мослі (Dave Mosley).



Фінансовий директор компанії Джанлука Романо (Gianluca Romano) підтвердив, що Seagate упевнено рухається до досягнення щільності понад 5 ТБ на одну пластину. Оскільки у флагманських жорстких дисках бренду використовується 10 пластин, це дозволить випустити накопичувачі загальною місткістю 50 ТБ.



Наступним кроком стане платформа третього покоління - Mozaic 5+, яка й забезпечить щільність понад 5 ТБ на пластину. Перші диски Mozaic 5+ надійдуть ключовим партнерам для кваліфікаційних тестів у другій половині 2027 року, після чого вони пройдуть перевірку у виробників обладнання (OEM) та великих дата-центрах перед виходом у ширше використання.



У лабораторних умовах Seagate готується продемонструвати щільність у 10 ТБ на пластину орієнтовно у 2028 році, що в майбутньому дозволить наблизитися до створення жорстких дисків місткістю 100 ТБ. Раніше компанія повідомляла про успішне створення прототипу пластини, здатної зберігати близько 6,9 ТБ даних, і зараз працює над досягненням позначки у 8 ТБ.



Загальна дорожня карта місткостей Seagate виглядає наступним чином:



40–44 ТБ - поточний рівень та період 2027–2028 років;

50–60 ТБ - близько 2030 року;

Понад 80 ТБ - у часовому віконці 2031–2032 років.



Варто зауважити, що під «клієнтами» в цьому контексті маються на увазі технологічні гіганти, корпоративний сектор та AI-компанії. У звичайному роздрібному продажі для пересічних споживачів такі накопичувачі з'являться лише через кілька років після цього (якщо взагалі вийдуть на споживчий ринок).

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