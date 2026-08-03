Kioxia покаже модуль розширення пам'яті XL1 із підтримкою CXL для AI-навантажень

3 августа 2026 г., 16:45

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Корпорація Kioxia оголосила про майбутню демонстрацію нової серії модулів розширення пам'яті KIOXIA XL1 із підтримкою інтерфейсу Compute Express Link (CXL). Офіційний показ пристроїв відбудеться на виставці FMS: the Future of Memory and Storage, яка пройде з 4 по 6 серпня в Санта-Кларі (шт. Каліфорнія).



В основі нового продукту лежить фірмова флешпам'ять KIOXIA XL-FLASH із наднизькою затримкою та високою продуктивністю. Технологія дозволяє використовувати флешпам'ять, яка традиційно застосовувалася для зберігання даних, у якості повноцінного рішення для розширення оперативної пам'яті. Постачання тестових зразків партнерам по екосистемі заплановано на серпень 2026 року.





Стрімке зростання кількості AI-навантажень останніми роками призвело до колосального збільшення попиту на оперативну пам'ять у дата-центрах. Це створило серйозні проблеми для операторів, зокрема дефіцит ємностей та різке зростання витрат на інфраструктуру.



У відповідь на цей запит ринку Kioxia розробила інноваційне рішення для гіперскейлерних середовищ. Модуль розширення KIOXIA XL1 поєднує високошвидкісну пам'ять XL-FLASH із високошвидкісним інтерфейсом CXL.





Модуль підвищує ефективність використання дорогої пам'яті DRAM шляхом перенесення даних, до яких звертаються рідше, на модуль XL1.



Таким чином розробка Kioxia заповнює технологічний та ціновий розрив між традиційною оперативною пам'яттю DRAM та класичними твердотільними накопичувачами (SSD), забезпечуючи гнучке й економічно вигідне розширення пам'яті для найвимогливіших AI-додатків.

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