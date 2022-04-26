Qualcomm та BMW розробляють технології автоматизованого водіння

26 апреля 2022 г., 11:43

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Компанії Qualcomm Technologies, BMW Group та Arriver Software оголосили про підписання угоди про довгострокову стратегічну співпрацю у сфері розробки технологій автоматизованого водіння (Automated Driving, AD). Основна мета співпраці – спільна розробка AD-технологій наступного покоління в діапазоні від програми випробувань безпеки нових автомобілів (New Car Assessment Program, NCAP) та систем допомоги водієві (Advanced Driving Assistance Systems, ADAS) другого рівня до функціональності високоавтоматизованого водіння третього рівня.



В основу спільних розробок покладено програмний стек BMW Automated Driving, вперше представлений у моделі BMW iX у 2021 році, який розширюватиметься спільними зусиллями учасників. У листопаді 2021 р. компанії повідомляли, що система автоматизованого керування наступного покоління BMW Automated Driving System буде перенесена на однокристальну систему Snapdragon Ride Vision, включаючи Arriver Computer Vision та обчислювальні контролери платформи Snapdragon Ride, керовані сервісною платформою Snapdragon Car-to-Cloud Services.



Компанії залучають загальні ресурси розробки, інструментальні засоби та центр даних для зберігання, повторної обробки та моделювання. Результатом стане створення платформи автоматизованого водіння на базі загальної референсної архітектури, специфікацій наборів датчиків і вимог безпеки. У роботі візьмуть участь понад 1400 фахівців з різних країн, включаючи Німеччину, США, Швецію, Китай та Румунію, а також співробітники випробувального центру BMW AD Test Center, що розташований у Чехії.



«Цей спільний проєкт з розробки програмного забезпечення став важливою віхою для BMW Group у тому, що стосується нашої платформи автоматизованого водіння наступного покоління. Щоб безпечно пустити в дію комплексну функціональність автомобіля, потрібна наявність найсучасніших програмних компонентів у всіх елементах цифрового виробничого циклу. Вони утворюють кістяк інтелектуальних систем допомоги водієві. Ми з ентузіазмом продовжуємо розширювати рамки нашого партнерства зі світовими технологічними лідерами, такими як Qualcomm Technologies та Arriver, щоб довгострокове стратегічне співробітництво забезпечило замовникам комфортне водіння світового рівня», - сказав Ніколаї Мартін (Nicolai Martin), старший віцепрезидент BMW Group водіння.



«Ми пишаємося довготривалою співпрацею з BMW Group та Arriver, яка сфокусована на спільних розробках та впровадженні систем автоматизованого водіння, від програм NCAP до клієнтської функціональності третього рівня для автомобілів BMW наступної лінійки, – сказав Накул Дуггал (Nakul Duggal), старший віцепрезидент та генеральний менеджер автомобільного підрозділу Qualcomm Technologies, - Розвиваючи компоненти серійного стека, створеного BMW Group і Arriver, ми інтегруємо програмне забезпечення автоматизованого водіння BMW Automated Drive на платформі Snapdragon Ride. Це буде відкрита, гнучка та масштабована структура впровадження, яка розширить доступність технологій безпечнішого безпілотного водіння для інших автовиробників та постачальників першого рівня (Tier-1). З глобальним запуском програмного забезпечення автоматизованого водіння в серійних моделях BMW, які на сучасному авторинку завжди служили прикладами найвищої якості, продуктивності та безпеки, платформа Snapdragon Ride забезпечить автовиробникам істотну економію масштабу та скоротить терміни виходу на ринок».



«Ми раді об'єднанню нашого ПЗ зорового сприйняття Arriver Vision Perception і функціональності NCAP, що лідирує на ринку, з програмним стеком BMW Automated Driving. Об'єднавшись з Qualcomm Technologies і BMW Group, команда Arriver візьме участь у розробці наступного покоління відкритих та масштабованих політик водіння (Drive Policy) з рішеннями та продуктивністю світового класу. Спільно розроблений продукт пропонуватиметься всім нашим замовникам у всьому світі. Даний спільний проєкт став епохальною віхою для Arriver і демонстрацією компетенції наших фахівців, які не перший рік працюють із системами безпеки та ADAS», — сказав Джузеппе Россо (Giuseppe Rosso), президент та директор що керує Arriver.





Зазначено, що Qualcomm Technologies, BMW Group і Arriver залишаються відкритими для розширення кола партнерів.

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