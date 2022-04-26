«ІТ-армія» успішно атакувала понад 125 російських онлайн-ресурсів за тиждень

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що «ІТ-армія» атакувала понад 125 російських онлайн-ресурсів за минулий тиждень.
Серед іншого:
- Система ветеринарної інспекції. Це сервіс, через який надають дозволи на м'ясну та молочну продукцію. Без цього товари не потраплять на полиці супермаркетів. Хай вороги посидять без м'яса та молока.
- Онлайн-сервіси купівлі авіаквитків. Росіяни не могли придбати авіаквитки онлайн.
- Оператори фіскальних даних. Це посередники між онлайн-касами та податковою службою. Попри атаки, у них виникли затримки у видачі чеків та розсинхронізація кількості проданих товарів.
- Сервіси 1С. Було паралізовано роботу таких сервісів, як «1С-ИТС», «1С-ЭДО» та «1С-Отчетность», унаслідок чого росіяни не могли подати необхідні звітності вчасно.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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