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«ІТ-армія» успішно атакувала понад 125 російських онлайн-ресурсів за тиждень

26 апреля 2022 г., 10:25

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що «ІТ-армія» атакувала понад 125 російських онлайн-ресурсів за минулий тиждень.

Серед іншого:

  • Система ветеринарної інспекції. Це сервіс, через який надають дозволи на м'ясну та молочну продукцію. Без цього товари не потраплять на полиці супермаркетів. Хай вороги посидять без м'яса та молока.
  • Онлайн-сервіси купівлі авіаквитків. Росіяни не могли придбати авіаквитки онлайн.
  • Оператори фіскальних даних. Це посередники між онлайн-касами та податковою службою. Попри атаки, у них виникли затримки у видачі чеків та розсинхронізація кількості проданих товарів.
  • Сервіси 1С. Було паралізовано роботу таких сервісів, як «‎1С-ИТС»‎, «1С-ЭДО»‎ та «1С-Отчетность»‎, унаслідок чого росіяни не могли подати необхідні звітності вчасно.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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