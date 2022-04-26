З початку війни ДСНС знешкодила понад 75 тисяч боєприпасів

26 апреля 2022 г., 12:45

0

Tweet

З початку війни піротехніки ДСНС знешкодили понад 75 тисяч боєприпасів, - повідомив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час брифінгу в інформаційному агентстві Укрінформ.



«Виявлено та знешкоджено 75 тисяч боєприпасів і близько 2 тисячі авіабомб. Обстежено та очищено понад 13 тисяч гектарів території країни – це майже 20 тисяч футбольних полів», - сказав Євгеній Єнін.



Крім цього, підрозділи вибухотехнічної служби Національної поліції, під час проведення заходів із розмінування території Київської області, знешкодили майже 5 тисяч предметів, які несуть смерть.



«Ворог буквально засіває мінами окуповані колись ним міста. Відбувається це через відносну дешевизну, простоту й ефективність застосування та через те, що вони можуть завдавати значних втрат живої сили. Некеровані мінні загородження та гранати на розтяжках залишають після себе навіть у квартирах та будинках. В першу чергу ці міни смерть несуть цивільному населенню. Але мирні громадяни для військ рф – також ціль», - зазначив перший заступник Міністра внутрішніх справ.



Євгеній Єнін наголосив, що для розмінування значних територій та об’єктів, забруднених вибухонебезпечними предметами, щодня залучається максимально можлива кількість піротехніків ДСНС.



«Задля пришвидшення очищення населених пунктів та територій від смертельних предметів опрацьовуються питання щодо залучення фахівців із розмінування Датської ради у справах біженців, ПРОООН, неурядової британсько-американської благодійної організації («HALO Trust»), MAG та інших міжнародних і неурядових організацій», - поінформував він.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист