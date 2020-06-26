QNAP выпустила NAS-устройствa с четырехъядерными чипами и поддержкой 2.5GbE

26 июня 2020 г., 16:35

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QNAP Systems, тайваньский поставщик NAS-систем и решений для видеонаблюдения, на этой неделе представил серию TS-x53D 2.5GbE NAS, в которую вошли модели с 2,4 и 6 отсеками для накопителей данных.

«TS-x53D предоставляет пользователям возможность увеличить быстродействие сети с 1 до 2,5 гигабит с имеющимися кабелями CAT5e, а также оптимизировать резервное копирование и обмен файлами, потоковое видео и даже хранение игр, — сказал Джейсон Хсу (Jason Hsu), менеджер по продуктам QNAP. — Кроме того, отличным дополнением станет коммутатор QNAP QSW 10GbE / Multi-Gig, позволяющий создать высокоскоростную, ориентированную на будущее сетевую среду для совместной работы».

Серия TS-x53D оснащена четырехъядерным процессором Intel Celeron J4125 с тактовой частотой 2,0 ГГц (пиковая — до 2,7 ГГц) и памятью DDR4 объемом до 8 ГБ. Встроенные двойные порты 2.5GbE RJ45 могут обеспечивать скорость передачи до 5 Гбит / с в режиме агрегирования портов (port trunking). Слот PCIe 2.0 применяется для установки карт, расширяющих функциональность NAS (например, сетевой карты 5GbE /10GbE, сетевой карты/накопителя QM2 или беспроводного адаптера QWA-AC2600. NAS TS-x53D поддерживает кэширование SSD для приложений, требующих малой задержки, и может стать автоматически оптимизируемым многоуровневым хранилищем с технологией Qtier для достижения оптимальной производительности и сбалансированного использования ресурсов.

Разработанная для профессионалов линейка поддерживает продвинутые функции хранения файлов, совместное использование, резервное копирование, синхронизацию и защиту данных. Блочные «моментальные снимки» облегчают защиту и восстановление данных и эффективно устраняют угрозу ransomware. HBS (Hybrid Backup Sync) реализует эффективные локальное/ удалённое/облачное резервное копирование и использует технологию дедупликации файлов бэкапа в источнике (QuDedup), которая экономит время, место и полосу пропускания, ускоряет многоверсионный бэкап для лучшей защиты.

Ёмкость TS-x53D можно гибко наращивать, присоединяя модули расширения QNAP или используя функцию VJBOD, позволяющую задействовать свободное место на других QNAP NAS.

Расширенную мультимедиа-функциональность обеспечивают выход HDMI 2.0 (4K (4096×2160) с частотой кадров 60 Гц), поддержка высококачественного транскодирования 4К-видео в универсальные видеоформаты и видеотрансляций DLNA, Plex и Chromecast.

При помощи приложений из встроенного QTS App Center, TS-x53D также можно использовать для хостинга нескольких виртуальных машин и контейнеров, развёртывания шлюза облачного хранилища, профессиональной системы видеонаблюдения и многого другого.

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