HPE обновила стратегию в отношении решений от границы сети до облака

26 июня 2020 г., 16:05

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Компания Hewlett Packard Enterprise объявила о значительном обновлении своей стратегии по предоставлению решений от границы сети до облака по модели «как услуга» благодаря сервисам нового поколения и улучшенной производительности HPE GreenLake. Новые облачные сервисы HPE GreenLake, которые охватывают управление контейнерами, операции машинного обучения, виртуальные машины, хранение, вычисления, а также защиту данных и сети, помогают заказчикам трансформировать и модернизировать свои приложения и данные, большинство из которых хранятся в локальном ЦОДе, в рамках колокации, а также все чаще на границе сети.



«Учитывая текущую рыночную ситуацию, сейчас, более чем когда-либо, компаниям необходимо срочно подключить и использовать по максимуму все свои приложения и данные для трансформации бизнеса, поддержки своих сотрудников и обслуживания заказчиков, — прокомментировал Антонио Нери (Antonio Neri), президент и исполнительный директор Hewlett Packard Enterprise. — Теперь, когда мы вступаем в новую фазу рынка облачных вычислений, заказчикам требуется подход, позволяющий им разрабатывать инновации и модернизировать все свои приложения и рабочие нагрузки, в том числе на границе сети и в локальной среде. Обеспечивая стабильную работу в облаке повсюду с помощью облачных сервисов HPE GreenLake и программного обеспечения, разработанного для ускорения трансформации, HPE имеет уникальную возможность помочь заказчикам использовать всю мощь их данных, где бы они ни находились».



Сегодня компании находятся на перепутье цифровой трансформации. По данным IDC, несмотря на рост и внедрение публичного облака, 70% приложений остаются за его пределами . В силу некоторых факторов, в том числе из-за сложности приложений, тяжести данных, необходимости соблюдать требования безопасности и законодательства, а также непредсказуемых расходов, компании испытывали трудности с перенесением большинства ключевых для бизнеса приложений в публичное облако. Вынужденные поддерживать две операционные модели компании сталкиваются с дополнительными затратами, сложностью и неэффективностью, ограниченной гибкостью, а также невозможностью извлекать пользу из информации повсеместно.



Как отмечается, HPE предлагает уникальный подход к решению этой дилеммы, предоставляя заказчикам облачные сервисы HPE GreenLake в любой среде по их выбору — от границы сети до облака — с согласованной операционной моделью, а также с прозрачностью управления всеми корпоративными приложениями и данными.



Облачные сервисы HPE GreenLake предоставляют заказчикам превосходную экономическую модель. В отличие от вендоров публичного облака, которые взимают с заказчиков плату за возврат данных в локальную среду, HPE не требует этого за вывод данных. Гибкая модель «как услуга» HPE GreenLake и надежные инструменты анализа затрат и соответствия нормативным требованиям позволяют заказчикам экономить бюджет, контролировать расходы и расставлять приоритеты инвестирования в соответствии с потребностями бизнеса.



«HPE GreenLake гарантирует нам 100% времени непрерывной работы, а предсказуемая модель ценообразования помогает нам сокращать расходы, — отмечает Эд Хилдрет (Ed Hildreth), менеджер по распределенным ИТ-системам в Mohawk Valley Health System. — Благодаря работе с облаком мы смогли легко и быстро задействовать дополнительные функции и ресурсы, чтобы противостоять пандемии COVID-19. Мы очень довольны HPE GreenLake и планируем снова использовать эту модель в новых больницах нашей системы здравоохранения».



Теперь HPE предлагает облачные сервисы для контейнеров, машинного обучения, виртуальных машин, хранения, вычислений, защиты данных и работы в сети. Все облачные сервисы доступны в каталоге, работающем по принципу самообслуживания, на HPE GreenLake Central — платформе, на которой клиенты могут узнать больше о стоимости и запросить пробную версию любого сервиса; развернуть единичные образы и кластеры в несколько кликов; а также управлять своим разнообразием облаков с единой консоли. Все сервисы могут быть развернуты и запущены в среде заказчика.



Новые облачные сервисы HPE GreenLake, состоящие из предварительно интегрированных блоков, теперь доступны в малой, средней и крупной конфигурациях, предоставляемых заказчикам всего за 14 дней с момента заказа до запуска. Партнеры и заказчики получают предварительно сконфигурированные эталонные архитектуры и предсказуемое ценообразование, что позволяет быстрее начать пользоваться облачными сервисами.



HPE также представила HPE Ezmeral — новый бренд и портфель программного обеспечения (ПО), призванный помочь предприятиям ускорить цифровую трансформацию от границы сети до облака. HPE Ezmeral Container Platform и HPE Ezmeral ML Ops будут доступны в качестве облачных сервисов посредством HPE GreenLake, что позволит еще больше ускорить и упростить разработку контейнерных приложений и привнести гибкость DevOps в жизненный цикл машинного обучения.



Для заказчиков, желающих работать в частном облаке, HPE запускает облачные сервисы HPE GreenLake для виртуальных машин, хранения и вычислений. Благодаря предоставлению образов за пару кликов, эти простые в развертывании сервисы обеспечивают прозрачность использования и расходования ресурсов, а также планирование емкости хранения с помощью анализа потребления на платформе централизованного управления HPE GreenLake Central.



Также HPE облегчает и автоматизирует резервное копирование и восстановление данных по каждому соглашению об уровне услуг (SLA) — от быстрого восстановления до долгосрочного хранения. Новые облачные сервисы, предоставляемые посредством HPE GreenLake, включают в себя безопасное и эффективное локальное резервное копирование, а также сервис резервного копирования в корпоративное облако, HPE Cloud Volumes Backup, который позволяет выполнять резервное копирование и восстановление в / из облака без необходимости платить за вывод данных и независимо от вендора, а также предоставляет возможность гибкого задействования данных для восстановления, тестирования/разработки и аналитики.



Крмое того, новые сервисы Aruba Managed Connectivity Services, доступные теперь в качестве облачных сервисов посредством HPE GreenLake, представляют собой первое в отрасли предложение «сеть как услуга» и привносят гибкость облака в работу на границе сети благодаря недавно представленной платформе Aruba ESP (Edge Services Platform).



HPE GreenLake является одним из самых быстрорастущих подразделений HPE с общей стоимостью контрактов более 4 млрд долл. Это решение выбрали уже более 850 корпоративных заказчиков по всему миру, а также более 700 продающих партнеров. Подчеркивается, что уникальные системы учета и контроля бюджета, облачные сервисы, портфель программного обеспечения HPE Ezmeral, а также поддержка со стороны HPE Financial Services и HPE Pointnext Technology Services предоставляют индивидуализированное решение, с которым не могут сравниться конкуренты.



Новые облачные сервисы HPE GreenLake для виртуальных машин, вычислений, хранения, защиты данных и интеллектуальной границы сети доступны по всему миру уже сейчас. Сервисы HPE GreenLake для контейнеров и ML Ops доступны сейчас в бета-версии, а HPE набирает заказчиков в бета-программу. Выпуск в общий доступ ожидается в 4 квартале.

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