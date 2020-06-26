 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 25 (1221)

14.06 - 21.06

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Обнаружены новые атаки буткита Rovnix под прикрытием пандемии

26 июня 2020 г., 17:05

«Лаборатория Касперского» обнаружила новые атаки с использованием буткита Rovnix, позволяющего загружать на устройство вредоносное ПО и скрывать его от защитных программ. В найденной экспертами кампании зловред распространялся через самораспаковывающийся архив на русском языке, в котором якобы содержится информация о новой инициативе «Всемирного банка» в связи с пандемией. Такие атаки были зафиксированы весной.

Буткит серьезно усовершенствован: в его составе появились средства обхода контроля учетных записей пользователя и необычный для него загрузчик. В результате работы Rovnix в систему закрепляется бэкдор с элементами Trojan-Spy, который может записать звук с микрофона, сделать скриншот экрана, а также в некоторых версиях украсть логин и пароль учетной записи пользователя системы.

Этот буткит был очень популярен у злоумышленников до того, как его исходный код попал в публичное пространство в 2013 г., и его начали анализировать эксперты по кибербезопасности.

Обнаружены новые атаки буткита Rovnix под прикрытием пандемии


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  