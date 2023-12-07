QNAP випустила корпоративні ZFS NAS на базі AMD Ryzen 7000

7 декабря 2023 г., 16:35

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Компанія QNAP Systems представила нову серію ZFS NAS великої місткості TS-hx77AXU-RP, що включає TS-h1277AXU-RP на 12 відсіків і TS-h1677AXU-RP на 16 відсіків для встановлення в стійку на базі процесорів AMD Ryzen 7000, заснованих на платформі AMD socket AM5. Зазначається, що завдяки інтеграції надійного обладнання та різноманітних пристроїв введення-виведення, включно з оперативною пам'яттю DDR5, слотами M.2 PCIe Gen 5, PCIe Gen 4 і резервними блоками живлення, серія TS-hx77AXU-RP забезпечує продуктивність корпоративного рівня й надвисоку пропускну спроможність, можливість розширення в майбутньому й надійну роботу для вимогливих до продуктивності систем зберігання даних рівня Tier 2, віртуалізації, редагування 4K-відео і застосунків зберігання даних петабайтного рівня.



"Нова серія ZFS NAS TS-hx77AXU-RP забезпечує підприємствам чудову продуктивність і більшу місткість зберігання для вирішення критично важливих робочих навантажень і застосунків, що вимагають зберігання даних. Багатоядерні процесори AMD Ryzen серії 7000 ще більше розкривають ключову продуктивність DDR5 та M.2 PCIe Gen 5", - говорить Алекс Ших, менеджер з продукції QNAP. "У поєднанні з файловою системою ZFS, яка найбільше підходить для бізнес-додатків, серія TS-hx77AXU-RP є найкращим вибором для рішень зберігання, які потребують безкомпромісної цілісності даних".



Модель TS-h1277AXU-RP, що займає в стійці 2U, має дванадцять відсіків для 3,5-дюймових HDD / 2,5-дюймових SSD SATA дисків великої місткості; модель TS-h1677AXU-RP, що займає в стійці 3U, має шістнадцять відсіків для 3,5-дюймових HDD / 2,5-дюймових SSD SATA дисків. TS-h1277AXU-RP та TS-h1677AXU-RP обладнані 6- і 8-ядерними процесорами AMD Ryzen 7000 Series, відповідно, а також вбудованою графікою AMD Radeon Graphics, що прискорює оброблення відео та графічних обчислень, і підтримують до 128 ГБ високопродуктивної оперативної пам'яті DDR5 з низьким енергоспоживанням (також підтримується ECC RAM) для багатозадачних робочих навантажень. Два слоти M.2 PCIe Gen 5 (сумісні з PCIe Gen 4 і PCIe Gen 3) дають змогу встановлювати твердотілі накопичувачі M.2 NVMe для прискорення кешу. Два порти 2,5GbE і два порти 10GBASE-T забезпечують більшу пропускну здатність для оптимізації віртуалізації, передавання великих мультимедійних файлів і високошвидкісного резервного копіювання даних. Три слоти розширення PCIe Gen 4 дають змогу встановлювати різні карти розширення, включно з мережевими картами 25GbE для високошвидкісної роботи з мережею, картами QM2 для додавання додаткових слотів M.2 SSD, картами Fibre Channel для організації SAN-сховища і картами розширення для під'єднання до восьми PCIe JBOD-блоків TL-R2400PES-RP на 24 відсіки для зберігання даних петабайтного рівня.



Під управлінням операційної системи QuTS hero серія TS-hx77AXU-RP використовує файлову систему ZFS, в якій пріоритет віддається цілісності даних завдяки таким функціям, як самовідновлення та WORM (Write Once, Read Many Times). Також підтримується до 65 536 миттєвих знімків і вбудована дедуплікація даних для підвищення ефективності зберігання та прискорення передавання інформації для застосунків з інтенсивним використанням даних, як-от віртуалізація. Підприємства можуть розгорнути план аварійного відновлення з нульовим RPO, використовуючи SnapSync, що забезпечує синхронізацію даних між двома NAS у режимі реального часу.



Модель TS-h1677AXU-RP-R7-32G у конфігурації AMD Ryzen 7 7000 (8 ядер / 16 потоків, з розгоном тактової частоти до 5,3 ГГц), 32 ГБ UDIMM DDR5, резервний блок живлення обійдеться у 214999 грн.



Модель TS-h1277AXU-RP-R7-32G у конфігурації AMD Ryzen 7 7000 (8 ядер/16 потоків, із розгоном тактової частоти до 5,3 ГГц), 32 ГБ UDIMM DDR5, резервний блок живлення обійдеться в 184999 грн.



Модель TS-h1277AXU-RP-R5-16G у конфігурації AMD Ryzen 5 7000 (6 ядер / 12 потоків, з розгоном тактової частоти до 5,1 ГГц), 16 ГБ UDIMM DDR5, резервний блок живлення обійдеться в 149999 грн.



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