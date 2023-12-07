 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Мінцифра» співпрацюватиме з «Європейською організацією кібербезпеки»

7 декабря 2023 г., 15:35

«Міністерство цифрової трансформації України» та «Європейська організація кібербезпеки» (ECSO) уклали меморандум про співробітництво. Це дасть змогу зміцнити кібербезпеку України, пришвидшити інтеграцію нашої держави в європейський цифровий простір, а також поглибити співробітництво у сферах суспільної обізнаності та цифрової трансформації. ECSO об’єднує підприємства, стартапи, дослідницькі центри, університети, кластери та асоціації у сфері кібербезпеки та сприяє їхньому співробітництву. Членами ECSO є майже 300 організацій.

Співпраця з ECSO допоможе посилити систему кіберзахисту України відповідно до міжнародних стандартів. А також забезпечити доступ українських підприємств та фахівців до ринку кібербезпеки ЄС. Також вона дасть змогу: забезпечити українським фахівцям доступ до навчальних ресурсів з підвищення кваліфікації й професійного розвитку; організувати промоцію українських стартапів у сфері кіберзахисту та залучити інвесторів; забезпечити підтримку науково-технічних проєктів.

«Мінцифра» співпрацюватиме з «Європейською організацією кібербезпеки»

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  