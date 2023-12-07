«Мінцифра» співпрацюватиме з «Європейською організацією кібербезпеки»

7 декабря 2023 г., 15:35

«Міністерство цифрової трансформації України» та «Європейська організація кібербезпеки» (ECSO) уклали меморандум про співробітництво. Це дасть змогу зміцнити кібербезпеку України, пришвидшити інтеграцію нашої держави в європейський цифровий простір, а також поглибити співробітництво у сферах суспільної обізнаності та цифрової трансформації. ECSO об’єднує підприємства, стартапи, дослідницькі центри, університети, кластери та асоціації у сфері кібербезпеки та сприяє їхньому співробітництву. Членами ECSO є майже 300 організацій.

Співпраця з ECSO допоможе посилити систему кіберзахисту України відповідно до міжнародних стандартів. А також забезпечити доступ українських підприємств та фахівців до ринку кібербезпеки ЄС. Також вона дасть змогу: забезпечити українським фахівцям доступ до навчальних ресурсів з підвищення кваліфікації й професійного розвитку; організувати промоцію українських стартапів у сфері кіберзахисту та залучити інвесторів; забезпечити підтримку науково-технічних проєктів.

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