IBM, Meta, Intel, AMD та ще 40 компаній і академічних інституцій об'єдналися у AI Alliance

7 декабря 2023 г., 17:30

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IBM, Red Hat, Meta Platforms, Intel, AMD та ServiceNow заявили, що об’єднують зусилля з більш ніж 40 іншими організаціями з бізнесу, наукових кіл, уряду та громадських організацій для створення нової глобальної ініціативи з розвитку штучного інтелекту.



Нова група AI Alliance має намір зосередитися на заохоченні відкритих інновацій та відкритої науки в розробці AI. Ідея ініціативи полягає в тому, щоб допомогти сформувати еволюцію штучного інтелекту таким чином, щоб він міг краще відображати потреби та складності світових суспільств.



У своїй заяві члени-засновники AI Alliance зазначають, що швидкі темпи розвитку штучного інтелекту створюють нові можливості повсюдно, які можуть покращити те, як люди працюють, живуть, навчаються та взаємодіють один з одним. Щоб скористатися цими можливостями, необхідні відкриті та прозорі інновації, які розширять можливості якнайширшого кола дослідників, розробників і користувачів АІ. Все це щоб забезпечити їх усіма необхідними інструментами для використання АІ таким чином, щоб пріоритетами були безпека, різноманітність та економічні можливості.



Альянс уникає критики вкрай засекреченого підходу до створення систем АІ, який застосовують лідери галузі, такі як OpenAI. І замість цього акцентує на тому, що більша співпраця та обмін інформацією можуть допомогти спільноті АІ впроваджувати інновації набагато швидше та більш інклюзивним способом. Такий відкритий підхід до розробки АІ також допоможе виявити конкретні ризики, пов’язані з новою технологією, і сприятиме їх зниженню до того, як небезпечні системи будуть випущені у світ, заявили в альянсі.



«AI Alliance зосереджений на створенні відкритої спільноти і наданні можливості розробникам і дослідникам прискорити відповідальні інновації в області AI, забезпечуючи при цьому наукову строгість, довіру, безпеку, захист, різноманітність і економічну конкурентоспроможність», - йдеться в заяві альянсу.



При цьому варто зазначити, що до альянсу не увійшли лідери в галузі АІ та хмарних технологій, такі як OpenAI, Google, Amazon Web Services, Microsoft та Nvidia. Тому аналітики зазначають, що ще належить з’ясувати, наскільки ефективним він буде.



Члени AI Alliance зосередяться на об’єднанні своїх ресурсів і знань для вирішення проблем безпеки при розробці AI і створенні відкритої платформи для обміну даними і побудови систем, які відповідають потребам дослідників, розробників і користувачів. Для цього альянс планує очолити кілька спільних дослідницьких проектів. Наприклад, він має на меті розробити та впровадити еталони і стандарти оцінки, а також інструменти та інші ресурси, які можуть забезпечити відповідальну розробку і використання систем штучного інтелекту в глобальному масштабі. Організація також хоче просувати зростаючу екосистему моделей з відкритим вихідним кодом і забезпечити кожному доступ до потужних багатомовних, мультимодальних і науково обґрунтованих моделей, які можуть вирішувати глобальні проблеми в галузі клімату, освіти тощо.



Ще одна мета альянсу - сприяти розвитку екосистеми апаратних прискорювачів штучного інтелекту шляхом розробки необхідних програмних технологій. Водночас академічну спільноту заохочуватимуть підтримувати дослідників і студентів у галузі АІ, допомагаючи їм навчатися та робити внесок у розробку відкритих моделей та інструментарію. Альянс також планує розробити освітні ресурси, які допоможуть краще інформувати громадськість та законодавців про переваги, ризики, рішення та регуляторні потреби у сфері AI.



«Прогрес, який ми продовжуємо спостерігати в галузі AI, є свідченням відкритих інновацій та співпраці між спільнотами творців, науковців, академіків та бізнес-лідерів, - сказав голова та головний виконавчий директор IBM Арвінд Крішна (Arvind Krishna). - Це ключовий момент у визначенні майбутнього AI».



AI Alliance складається з широкого спектру організацій, що працюють над різними аспектами розробки, досліджень, освіти, розгортання та управління AI. До нього входять творці деяких з найбільш передових відкритих моделей АІ, що використовуються сьогодні, включаючи Llama 2, Stable Diffusion, StarCoder, Bloom, Hugging Face, LangChain і LlamaIndex. До альянсу також входить безліч університетів і академічних організацій, що знаходяться на передньому краї досліджень AI, а також розробники апаратного забезпечення та інфраструктури, необхідних для розвитку AI.



Представники AI Alliance заявили, що першим пунктом його порядку денного є формування низки робочих груп, керованих членами Альянсу, зосереджених на досягненні цілей, викладених вище. Крім того, організація також створить керівну раду і комітет з технічного нагляду, які допоможуть спрямувати ці робочі групи на досягнення поставлених цілей, одночасно встановлюючи загальні стандарти і керівні принципи для кожного з проектів.



Окрім сприяння співпраці між своїми членами, альянс також співпрацюватиме з урядами, некомерційними організаціями та громадянським суспільством над різними ініціативами у сфері AI, які узгоджуються з його цілями.



«Ми вважаємо, що краще, коли АІ розробляється відкрито - більше людей можуть отримати доступ до переваг, створювати інноваційні продукти і працювати над безпекою», - підкреслив президент Meta з глобальних питань Нік Клегг (Nick Clegg).

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