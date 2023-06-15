QNAP TS-855X – новий високопродуктивний гібридний NAS з підтримкою 10GbE

15 июня 2023 г., 13:35

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Компанія QNAP оголосила про випуск нового мережевого сховища TS-855X з гібридним простором для зберігання даних, що складається з шести 3,5-дюймових жорстких дисків та двох 2,5-дюймових накопичувачів. Оснащений 8-ядерним процесором Intel Atom C5125 2,8 ГГц з технологією Intel QAT та SR-IOV, TS-855X підтримує до 128 ГБ оперативної пам'яті DDR4 та оснащений мережевими портами 10GbE/2,5GbE. Місткість сховища можна гнучко розширювати, а мережні порти 25GbE підтримуються шляхом встановлення сумісної картки PCIe. Завдяки комплексним бізнес-додаткам для резервного копіювання, віртуалізації та кібербезпеки підприємства малого та середнього бізнесу можуть створювати високопродуктивні, високошвидкісні та розширювані середовища зберігання та віртуалізації з найнижчою сукупною вартістю володіння.



«Серія гібридних систем зберігання даних QNAP HDD/SSD допомагає малим та середнім підприємствам знайти правильний баланс між продуктивністю та вартістю, – сказав Енді Чуанг, менеджер з продуктів QNAP. За наявності підключення 10GbE/2,5GbE та можливості розширення PCIe-картами — це найекономічніше та найсучасніше рішення для зберігання та резервного копіювання даних для малого та середнього бізнесу».



TS-855X поставляється з чотирма слотами UDIMM DDR4 (встановлено 8 ГБ), які дозволяють розмістити до 128 ГБ для підтримки більшої багатозадачності та вищих робочих навантажень. Підтримується пам'ять із виправленням помилок для забезпечення продуктивності та надійності серверного рівня для критично важливих для бізнесу ІТ-середовищ підприємства. Крім однопортового підключення 10GbE, два порти 2,5GbE RJ45 (2,5G/1G) можна комбінувати, щоб забезпечити багатоканальність SMB зі швидкістю передачі до 5 Гбіт/с. Два вбудовані слоти M.2 PCIe NVMe забезпечують підтримку кешування SSD або автоматичного багаторівневого сховища Qtier (доступно в QTS) для подальшого підвищення продуктивності NAS. Два слоти PCIe Gen 3 x4 дозволяють користувачам встановлювати мережні карти 10GbE/25GbE та активувати SR-IOV для підвищення пропускної спроможності вводу-виводу. TS-855X сертифікований VMware vSphere та Microsoft Hyper-V для зберігання даних віртуалізації. Підприємства можуть досягти великих обсягів зберігання, гнучко підключаючи блоки розширення QNAP JBOD до TS-855X, щоб задовольнити вимоги щодо довгострокового зберігання та архівування з максимальною рентабельністю інвестицій.



TS-855X є універсальним рішенням для резервного копіювання та відновлення, що підтримує універсальні хмарні сервіси для простого розгортання гібридної хмари. ІТ-персонал може регулярно робити знімки для захисту NAS від програм-вимагачів та створювати віртуальні приватні мережі за допомогою служби QVPN для безпечного віддаленого доступу до даних NAS. Віртуальні машини Windows, Linux, UNIX, Android можна розміщувати за допомогою Virtualization Station. Контейнери Docker, LXD та Kata можна запускати за допомогою Container Station. Користувачі можуть знайти і встановити безліч програм із Центру додатків, щоб розширити прикладний потенціал NAS. Працюючи під керуванням операційної системи QTS у стандартній комплектації, TS-855X можна гнучко перемикати на використання операційної системи QuTS hero на основі ZFS для більшої надійності та цілісності даних.



Рекомендована роздрібна ціна моделі TS-855X-8G – 69999 грн.

Для неї забезпечується гарантія протягом трьох років із можливістю платного поновлення до 5 років.

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