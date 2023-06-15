«Нова пошта» планує розгорнути мережу з 2000 партнерських пунктів видачі

15 июня 2023 г., 14:25

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«Нова пошта» шукає партнерів серед магазинів, кав'ярень, аптек тощо для відкриття нових пунктів приймання та видачі оплачених посилок до 10 кг. Це спрощений формат відділення, у якому клієнти можуть відправити вже запаковані посилки або отримати ті, які вже оплачені, з оголошеною вартістю до 5000 грн. Усі фінансові сервіси будуть доступні виключно через мобільний додаток або сайт.

Для логістичного оператора такий формат – можливість швидко збільшити мережу та надавати сервіси там, де зручно клієнтам. Партнери ж мають змогу збільшити потік клієнтів на своїх точках та, відповідно, продати більше товарів та послуг. Окрім того, партнер отримуватиме винагороду за кожну посилку. Своєю чергою «Нова пошта» забезпечує логістику та технологічну сторону, а саме надає транспорт, технічні засоби, програмне забезпечення, маркетингові матеріали, а також проводить навчання співробітників партнера.

Як повідомляється, «Нова пошта» почала тестувати такий формат у 2022 році. Наразі вже відкрито 190 таких точок з Moyo, «БРСМ», Delvi тощо. До кінця року компанія планує збільшити їх кількість до 2000.

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