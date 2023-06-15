Законодавці ЄС ухвалили історичний закон про штучний інтелект

15 июня 2023 г., 12:25

0

Tweet

Європейський парламент схвалив історичні правила блоку щодо штучного інтелекту, відомі як Закон ЄС про штучний інтелект, усунувши головну перешкоду на шляху до першого офіційного регулювання АІ на Заході, яке набуде статусу закону.

Штучний інтелект останній рік став ключовим полем битви у світовій технологічній індустрії, оскільки компанії змагаються за провідну роль у розробці технології - зокрема, генеративного AI, який може генерувати новий контент на основі підказок користувача. Правила, утвердженні ЄС, є першим всеосяжним регламентом для AI.

Можливості генеративного AI - від створення музичних текстів до генерації коду - вразили науковців, бізнесменів і навіть школярів. Але це також призвело до занепокоєння щодо витіснення робочих місць, дезінформації та упередженості.

Під час вирішального голосування в середу парламент прийняв Закон про штучний інтелект 499 голосами «за», 28 - «проти» і 93 - «утрималися». Постанова ще далека від того, щоб стати законом, але вона, ймовірно, стане одним з перших формальних правил для цієї технології в усьому світі.

Члени Європарламенту погодилися накласти більші обмеження на інструменти генеративного AI, такі як ChatGPT. Розробники генеративного ШІ будуть зобов’язані подавати свої системи на перевірку, перш ніж випускати їх на ринок.

Парламент також вирішив твердо дотримуватися заборони на системи біометричної ідентифікації в режимі реального часу, а також на суперечливі системи «соціального скорингу».

Правозахисники висловили занепокоєння з приводу спроби Європейської народної партії пом’якшити цю заборону. Законодавці, тим не менш, наполягли на своєму і погодилися заборонити біометричне спостереження в усіх громадських місцях.

Дженс-Хенрік Джеппесен (Jens-Henrik Jeppesen), старший директор з питань державної політики в Workday, заявив, що Закон про АІ має на меті «створити гарантії розвитку та використання цих технологій, щоб забезпечити сприятливе для інновацій середовище для цих технологій, щоб суспільство могло отримати вигоду від них». «На мій погляд, це правильні цілі», - сказав він в інтерв’ю CNBC після голосування.

Наступний етап - переговори в інституціях ЄС, таких як виконавчий орган ЄС та 27 країн-членів.

Раніше в той же день генеральний директор Github Томас Демке (Thomas Dohmke) закликав європейських регуляторів прислухатися до приватного сектору, який просуває правила для АІ. «Ми закликаємо Європейський Союз і уряд США рухатися дуже швидко і прислухатися до тих, хто створив цю технологію, не тільки в комерційному бізнесі, але і в університетах, в спільнотах з відкритим вихідним кодом», - сказав Домке в інтерв’ю CNBC.

Це відбувається в той час, коли країни по всьому світу прагнуть запровадити правила і стандарти для AI.

У понеділок прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зробив сміливу заяву про те, що Великобританія стане «географічною батьківщиною» регулювання безпеки AI. Уряд також готується до проведення глобального саміту з безпеки AI пізніше цього року.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень