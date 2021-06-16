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QNAP представила двухпортовую 25GbE-карту с SR-IOV и RoCE для сред виртуализации VMware

16 июня 2021 г., 15:45
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QNAP представила двухпортовую 25GbE-карту с SR-IOV и RoCE для сред виртуализации VMware

Компания QNAP Systems сообщила о выпуске сетевой карты расширения 25GbE на чипе NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx SmartNIC.

Как отмечается, модель QXG-25G2SF-CX6 совместима с QNAP NAS и ПК под ОС Windows и Linux и обеспечивает удобный способ обновления хранилища и рабочих станций для использования  преимуществ сетей нового поколения.

Благодаря двум портам 25GbE карта поддерживает скорость до 50 Гбит/с при использовании в конфигурации объединения портов, что идеально подходит для наиболее требовательных сред хранения, требующих интенсивной передачи данных. Поддержка SR-IOV и RoCE, когда к сети можно получить доступ непосредственно из ОЗУ, позволяет обеспечить заметный выигрыш в средах виртуализации VMware за счет уменьшения задержки и повышения производительности.

Производитель сообщает, что QXG-25G2SF-CX6 оптимально для таких NAS-решений от QNAP, как TS-h3088XU-RP All-Flash NAS, чтобы в полной мере воспользоваться заметным потенциалом пропускной способности. Представленная карта в связке с коммутатором QNAP может быть использована для создания экономичной высокоскоростной сетевой среды.

«25GbE идеально подходит для мультимедийных сред и производства видео 8K, а сетевая карта расширения QXG-25G2SF-CX6 обеспечивает доступный способ обновления до уровня сетевых сред 25GbE, что дает заметный прирост производительности и необходимый уровень стабильности работы», заявил Стэнли Хуанг (Stanley Huang), менеджер по продукту QNAP, - «Благодаря поддержке SR-IOV и RoCE, карта QXG-25G2SF-CX6 также может эффективно уменьшить задержку и повысить производительность в средах виртуализации VMware».

Драйверы при использовании QXG-25G2SF-CX6 в QNAP NAS на базе QTS 4.5.2 / QuTS hero h4.5.2 (или более поздней версии) не требуются.

Карта QXG-25G2SF-CX6 обеспечивается гарантией в два года, продукт будет предлагаться по цене в 8499 грн.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

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