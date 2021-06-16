Выплата выкупа почти гарантирует новую атаку ransomware

16 июня 2021 г., 16:25

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Удовлетворять требования шантажистов это заведомо контрпродуктивная стратегия, и результаты статистического исследования, представленные в среду фирмой кибербезопасности, Cybereason, в очередной раз подтверждают эту прописную истину.



Опрос, который провела для неё Censuswide, охватил 1263 специалиста по безопасности из семи стран, включая Сингапур, Германию, Францию, Великобританию и США. Согласно ему опросу, примерно 80% организаций, заплативших выкуп вымогателям, подверглись повторной атаке ransomware, причём, 46% из них считают, что виновники были в обоих случаях одни и те же.



Более того, среди тех, кто заплатил преступникам за восстановление доступа к своим системам, только 51% восстановили зашифрованную информацию без потерь, 46% заявили, что по крайней мере часть их данных оказалась повреждена, а оставшиеся 3% в обмен на выкуп не получили вообще ничего.



В одном показательном случае организация отправила шантажистам многомиллионный выкуп лишь, чтобы снова быть атакованной ими же спустя пару недель.



В Сингапуре 9 из 10 организаций успешно шантажированных один раз, были атакованы вновь, и лишь 28% восстановили доступ к данным. До 73% признали, что лишились прибыли в результате атак (66% во всем мире), а 40% сообщили об ущербе их бренду/репутации (53% глобально).



Величина заплаченного выкупа укладывалась в вилку от 140 тысяч до 1,4 миллионов долларов для 37% жертв в Сингапуре и превысила её для 5%. Ещё 13% пострадавших были вынуждены произвести увольнения сотрудников, а 20% вообще закрыли свой бизнес.



Вице-президент Азиатско-Тихоокеанского отделения Cybereason, Лесли Вонг (Leslie Wong) так комментирует итоги исследования: «… деловой мир должен понимать, что уплата выкупа не гарантирует успешного восстановления, не избавляет от повторного напаления злоумышленников на организацию-жертву, и, в конце концов, только усугубляет проблему, поощряя новые атаки».



О превентивном противодействии угрозе с помощью стратегий раннего обнаружения ransomware, всерьёз задумались 73% респондентов. Обеспокоенность же проблемой выразил 81% опрошенных.



Cybereason, отмечает, что одно резервное копирование не обеспечивает эффективной защиты в случае атак с «двойным вымогательством», в которых хакеры не ограничиваются шифрованием информации, но и угрожают разглашением похищенных конфиденциальных данных и интеллектуальной собственности.



В 2021 г. атаки ransomware обойдутся мировой экономике в 20 млрд долл., в 57 раз больше, чем в 2015 году. Экстраполируя этот свой прогноз на десять лет вперёд, фирма Cybersecurity Ventures утверждает, что убытки от программ-вымогателей составят 265 млрд долл. в 2031 г.



Check Point Research также в среду объявила, что среднее количество атак ransomware в мире увеличилось за последние пару месяцев на 20%, за полгода – на 41% и за год – на 93%. Помимо Сингапура, наихудшая динамика наблюдалась в Европе и Латинской Америке – с начала 2021 года количество инцидентов с ransomware там выросло, соответственно, на 59 и 62%.

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