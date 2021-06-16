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В 2021 г. мировой рынок смартфонов вырастет на 12%

16 июня 2021 г., 15:05
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В 2021 г. мировой рынок смартфонов вырастет на 12%

По итогам нынешнего года глобальный объем поставок смартфонов достигнет 1,4 млрд устройств, — прогнозируют в Canalys. Относительно 2020 г., по итогам которого был зафиксирован спад в размере 7%, рынок ожидает рост в размере 12%.

Хотя потребительский спрос активно восстанавливается после связанного с пандемией провала, новым вызовом для индустрии аналитики называют ощутимую нехватку отдельных комплектующих.

Одним из действенных двигателей рынка останутся 5G-смартфоны, за которыми в начальной четверти года оказалось уже 37% общих поставок. По итогам года подконтрольная им доля обещает возрасти до 43%, что будет соответствовать 610 млн отгруженных устройств. Причем, в конце 2021 г. стоимость почти трети (32%) отгруженных 5G-моделей составит не более 300 долл. Исходя из объема поставок, 5G-смартфоны опередят продукты с поддержкой 4G уже в 2022 г.

Поставки смартфонов в страны EMEA в 2021 г. увеличатся на 13%, до 355 млн устройств. В будущем году ожидается отгрузка на локальный рынок не менее 370 млн смартфонов, за счет чего результат годичной давности удастся улучшить на 4%.

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