QNAP починає продаж жорстких дисків і SSD провідних виробників 

Компанія QNAP оголосила про розширення асортименту продукції, що реалізується через свою партнерську мережу, жорсткими дисками та твердотілими накопичувачами провідних виробників.
Так партнерам QNAP стали доступні:
• 2.5'' SSD від WD та Kingston;
• U.2 та M.2 PCIe NVMe SSD від WD;
• 3.5'' SATA HDD від Seagate.
Повідомляється, що ці доповнення значно розширюють лінійку продуктів, надаючи партнерам широкий спектр високопродуктивних варіантів зберігання даних.
Розширене портфоліо тепер доступне клієнтам у країнах Балтії, Кавказу, Центральної Азії та України.
На всі реалізовані QNAP нові жорсткі та твердотілі диски надається 5-річна гарантія. Це гарантує отримання не лише продукції найвищої якості, а й довгострокової надійності та підтримки.
Заявлено, завдяки цій новій пропозиції QNAP спрощує процес купівлі, дозволяючи придбати NAS та накопичувачі з 5-річною гарантією від одного надійного постачальника.
Означенні продукти вже доступні у авторизованих дистриб'юторів QNAP в Україні
Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap
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