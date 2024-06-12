 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

QNAP починає продаж жорстких дисків і SSD провідних виробників 

12 июня 2024 г., 16:23

QNAP починає продаж жорстких дисків і SSD провідних виробників

Компанія QNAP оголосила про розширення асортименту продукції, що реалізується через свою партнерську мережу, жорсткими дисками та твердотілими накопичувачами провідних виробників.

Так партнерам QNAP стали доступні:

• 2.5'' SSD від WD та Kingston;
• U.2 та M.2 PCIe NVMe SSD від WD;
• 3.5'' SATA HDD від Seagate.

Повідомляється, що ці доповнення значно розширюють лінійку продуктів, надаючи партнерам широкий спектр високопродуктивних варіантів зберігання даних.

Розширене портфоліо тепер доступне клієнтам у країнах Балтії, Кавказу, Центральної Азії та України.

На всі реалізовані QNAP нові жорсткі та твердотілі диски надається 5-річна гарантія. Це гарантує отримання не лише продукції найвищої якості, а й довгострокової надійності та підтримки.

Заявлено, завдяки цій новій пропозиції QNAP спрощує процес купівлі, дозволяючи придбати NAS та накопичувачі з 5-річною гарантією від одного надійного постачальника.

Означенні продукти вже доступні у авторизованих дистриб'юторів QNAP в Україні

 

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  