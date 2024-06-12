QNAP починає продаж жорстких дисків і SSD провідних виробників 

12 июня 2024 г., 16:23

Компанія QNAP оголосила про розширення асортименту продукції, що реалізується через свою партнерську мережу, жорсткими дисками та твердотілими накопичувачами провідних виробників.



Так партнерам QNAP стали доступні:



• 2.5'' SSD від WD та Kingston;

• U.2 та M.2 PCIe NVMe SSD від WD;

• 3.5'' SATA HDD від Seagate.



Повідомляється, що ці доповнення значно розширюють лінійку продуктів, надаючи партнерам широкий спектр високопродуктивних варіантів зберігання даних.



Розширене портфоліо тепер доступне клієнтам у країнах Балтії, Кавказу, Центральної Азії та України.



На всі реалізовані QNAP нові жорсткі та твердотілі диски надається 5-річна гарантія. Це гарантує отримання не лише продукції найвищої якості, а й довгострокової надійності та підтримки.



Заявлено, завдяки цій новій пропозиції QNAP спрощує процес купівлі, дозволяючи придбати NAS та накопичувачі з 5-річною гарантією від одного надійного постачальника.

Означенні продукти вже доступні у авторизованих дистриб'юторів QNAP в Україні

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