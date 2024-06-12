SAP Ukraine пропонує вступний курс з мови програмування ABAP 

12 июня 2024 г., 16:25

Російське B2B-програмне забезпечення (1С, Бітрікс тощо) поступово витісняється з українського ринку. Мало того, що продовжувати його використовувати недоречно з погляду репутації, так ще й небезпечно. Поки це питання часу і ресурсів, коли від нього повністю відмовляться компанії й приватні особи. Але у будь-якому випадку варто почати готуватися до цього вже зараз.

Одним з аспектів змін є освоєння нових інструментів та навичок. SAP Ukraine пропонує спеціально розроблений курс для ABAP – мови програмування, розробленої SAP – який також включає підготовку до сертифікації ABAP Cloud.

Курс призначений для бізнес-архітекторів, програмістів, ABAPers, інженерів та консультантів 1С та всіх українців, які бажають перекваліфікуватися або підвищити кваліфікацію.

Чотири безкоштовні онлайн-сесії по 2 години в прямому ефірі з 14 червня по 2 липня. Мова – англійська.

Детальна інформація та реєстрація.

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