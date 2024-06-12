Рівень проникнення АІ-ноутбуків досягне 20% до 2025 року

12 июня 2024 г., 16:20

0

Tweet

Згідно з останнім дослідженням TrendForce, глобальні поставки лепопів стримуються через геополітику і високі процентні ставки протягом 2024 року.

Загалом, попит на заміну початкових споживчих та освітніх моделей слугував рушієм ринкової активності в першому півріччі, тоді як очікувана стабілізація економіки та додаткові запуски моделей зі штучним інтелектом у другому півріччі стимулюватимуть оновлення у підприємствах до високопродуктивних систем. Річний обсяг поставок у 2024 році прогнозується на рівні 173,45 млн одиниць, що на 3,6% більше, ніж у попередньому році.

TrendForce зазначає, що нові АІ-ноутбуки, мають оснащення у строгих конфігураціях і будуть послідовно виходити на ринок протягом другого півріччя. Причому ранні моделі в основному будуть у відносно високому ціновому діапазоні - від 1 099 до 1 699 доларів, що в умовах нестабільної економіки може призвести до стримування їх продажів. Таким чином, щорічне проникнення на ринок АІ-компьютерів прогнозується на рівні близько 1% до 2024 року.

TrendForce прогнозує швидке зростання рівня проникнення до 20,4% у 2025 році завдяки зростаючому попиту серед споживачів на обладнання, яке є розумнішим та ефективнішим. Оскільки додатки зі штучним інтелектом здатні вирішувати складні завдання, пропонують кращий користувацький досвід та підвищують продуктивність завдяки вдосконаленню функцій. Очікується, що впродовж наступних кількох років популярність ноутбуків штучним інтелектом невпинно зростатиме.

Судячи з еволюції платформ, Windows on Arm (WoA) буде відігравати важливу роль і поступово відбиратиме частку ринку у x86. Платформа WoA, що пропонує кращу енергоефективність і продуктивність. Ноутбуки зі штучним інтелектом на базі процесорів Qualcomm Snapdragon Elite і Plus дебютували в травні цього року і працюють під управлінням операційної системи Windows 11. Крім того, чіп Arm, спільно розроблений MediaTek і NVIDIA, з підтримкою Wi-Fi 7 і 5G, також повинен зайняти своє місце на ринку ШІ-накопичувачів у другому кварталі наступного року і ініціювати нову хвилю технічних інновацій. Згідно з прогнозом TrendForce, у 2025 році чипи Arm, швидше за все, перевищать проникнення на ринок у 20%.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365