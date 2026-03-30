В Дія.City вже 4016 резидентів

30 марта 2026 г., 10:25

Кількість резидентів у спеціальному правовому та податковому просторі для технологічних бізнесів Дія.City перевищила 4000. У цих компаніях працюють 148 тисяч ІТ-фахівців.

Наразі резиденти Дія.City формують понад 70% ІТ-галузі України. Вони працюють у десятках технологічних напрямів – від R&D і виробництва дронів до робототехніки та HealthTech, забезпечуючи інноваційний розвиток країни. І водночас сплатили до бюджету 65 млрд грн податків.

Серед резидентів Дія.City – як глобальні технологічні компанії, так і українські продуктові бізнеси та стартапи. Серед них – сервісні гіганти GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, Intellias, «єдинороги» Talkdesk, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, відомі українські продуктові компанії MacPaw, Ajax Systems, Genesis, а також міжнародні бренди Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber та інші.

Спеціальний податковий та правовий простір для технологічного бізнесу Дія.City почав діяти в лютому 2022 року. Він покликаний створити сприятливі умови для розвитку інновацій і масштабування компаній в Україні.

