Резидентом Дія.City став перший український єдиноріг Grammarly

7 ноября 2024 г., 12:35

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У просторі Дія.Сity IT-компанія з українським корінням Grammarly користуватиметься спеціальними податковими умовами та правовою системою для розвитку й стабільної роботи в країні. А також резидентство в просторі додасть гнучкості в працевлаштуванні людей завдяки GIG-контрактам чи на умовах трудового договору.

Grammarly – це AI-асистент для створення та вдосконалення комунікації англійською мовою, яким щодня користуються понад 30 млн людей, 70 тис. бізнес-команд та 3 тис. освітніх закладів по всьому світу.

Перша українська IT-компанія, ринкова вартість якої перевищила 1 млрд дол., Grammarly входить до списку найвпливовіших компаній за версією видання Time та рейтингу Cloud 100 від Forbes, який відзначає провідні компанії світу у сфері хмарних технологій. А американське бізнес-видання Fast Company вже втретє вносить Grammarly до списку найінноваційніших AI компаній світу.

Також Grammarly співпрацює з Мінцифрою щодо розвитку ініціатив у сфері штучного інтелекту та бере участь у створенні українського Кодексу поведінки з відповідального використання AI.

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