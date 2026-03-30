Периферія Dell Pro 7 базується на суперконденсаторах замість акумуляторів

30 марта 2026 г., 11:45

0

Tweet

Компанія Dell Technologies представила компактний набір периферії Dell Pro 7 Rechargeable, який включає бездротову клавіатуру та мишу.



Як повідомляється, головною технічною інновацією стало повне відмовлення від літій-іонних (Li-ion) акумуляторів на користь технології суперконденсаторів. Це рішення дозволяє практично миттєво відновлювати енергію пристроїв, усуваючи одну з головних проблем бездротових аксесуарів - необхідність тривалого підключення до кабелю для зарядки.



Швидкість накопичення енергії у нових пристроях є рекордною для комерційного сегмента. Всього 5 секунд заряджання через кабель USB-C забезпечують повний робочий день функціонування набору. Повний цикл зарядки, який триває менше 5 хвилин, гарантує до 3 місяців автономної роботи для клавіатури та до 1,5 місяців для миші. За заявою виробника, миша у цьому комплекті є найлегшою у світі серед усіх бездротових моделей, що не використовують літієві елементи живлення.



Дизайн набору Dell Pro 7 Rechargeable адаптований для мобільних професіоналів та прихильників концепції Hot-desking. Компактний формфактор дозволяє легко транспортувати пристрої, а відсутність деградації ємності, властивої хімічним батареям, значно подовжує термін експлуатації периферії. Виробник зазначає, що новинка ідеально інтегрується в екосистему Dell, доповнюючи ультракомпактні десктопи серії Micro та монітори з вбудованими концентраторами живлення потужністю до 100 Вт.



Окрім технічних переваг, перехід на суперконденсатори відповідає стратегії сталого розвитку Dell. Відсутність літію знижує екологічне навантаження при утилізації та робить логістику безпечнішою, оскільки пристрої не містять легкозаймистих елементів. Такий підхід дозволяє IT-департаментам великих корпорацій спростити обслуговування парку техніки, забезпечуючи працівникам безперервний робочий процес без пауз на обслуговування аксесуарів.



Впровадження суперконденсаторів у масову офісну периферію позначає початок кінця епохи літієвої залежності для аксесуарів. Для корпоративного сектору це означає суттєве зниження сукупної вартості володіння (TCO), оскільки фізичний знос елементів живлення традиційно був основною причиною виходу мишей та клавіатур з ладу. Можливість підзарядки за час, необхідний для того, щоб налити каву, робить бездротові рішення настільки ж надійними, як і дротові, але зі збереженням повної свободи рухів та ергономіки.



Стратегічно Dell формує високоефективну екосистему, де кожен елемент - від монітора-хаба до миші - працює на мінімізацію кабелів та максимальну швидкість підготовки до роботи. Це критично важливо для гібридних моделей праці, де працівники постійно змінюють локації.

