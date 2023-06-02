Прогнозується, що світові поставки серверів для АІ збільшаться на 40% у 2023 році

2 июня 2023 г., 13:35

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TrendForce прогнозує різке зростання поставок серверів АІ у 2023 році: приблизно 1,2 мільйона одиниць, оснащених графічними процесорами, ПЛІС і ASIC, призначених для ринків по всьому світу, що на 38,4% більше, ніж у попередньому році. Таке зростання резонує зі зростаючим попитом на сервери та чипи для АІ, в результаті чого сервери для таких завдань складуть майже 9% від загального обсягу поставок, а до 2026 року ця цифра збільшиться до 15%.





TrendForce переглянула свій прогноз середньорічного темпу зростання поставок серверів АІ між 2022 і 2026 роками, підвищивши його до амбітних 22%. Крім того, поставки чипів АІ у цьому році зростуть на вражаючі 46%.





Аналіз TrendForce показує, що графічні процесори NVIDIA в даний час домінують на ринку серверів АІ, займаючи вражаючі 60-70% ринку. Їй наступають на п’яти чіпи ASIC, незалежно розроблені CSP, які займають понад 20% ринку.





Домінування NVIDIA на ринку підживлюється трьома важливими факторами.





По-перше, моделі NVIDIA A100 та A800 мають попит як серед американських, так і серед китайських CSP. Цікаво, що крива попиту на 2П23, за прогнозами, поступово нахилятиметься в бік новіших моделей H100 та H800. Ці моделі мають ASP в 2-2,5 рази більший, ніж у A100 та A800, що посилює їх привабливість. Крім того, NVIDIA не зупиняється на досягнутому, а активно підвищує привабливість цих моделей шляхом агресивного просування власних машинних рішень, таких як DGX та HGX.





По-друге, прибутковість графічних процесорів високого класу, зокрема моделей A100 та H100, відіграє життєво важливу роль. Дослідження TrendForce показує, що найвище позиціонування NVIDIA на ринку графічних процесорів дозволяє значно варіювати ціну на H100, яка може становити майже 5000 дол., залежно від обсягу покупки покупця.





Нарешті, прогнозується, що всепроникний вплив чат-ботів і обчислень АІ збережеться, розширюючи свій вплив на різні професійні сфери, такі як хмарні сервіси та електронна комерція, інтелектуальне виробництво, фінансове страхування, інтелектуальна охорона здоров’я та передові системи допомоги водіям, коли ми перейдемо до другої половини року. Водночас помітно зріс попит на сервери АІ, особливо хмарні, оснащені 4-8 графічними процесорами, а також периферійні сервери АІ з 2-4 графічними процесорами. TrendForce прогнозує щорічне зростання на 50% поставок серверів АІ, оснащених флагманськими моделями NVIDIA A100 і H100.





Аналітична компанія повідомляє, що HBM, високошвидкісний інтерфейс оперативної пам’яті, який використовується в сучасних графічних процесорах, готується до значного зростання попиту. Майбутній графічний процесор H100 від NVIDIA, випуск якого заплановано на цей рік, оснащений швидшою технологією HBM3. Це покращення порівняно з попереднім стандартом HBM2e збільшує обчислювальну продуктивність серверних систем АІ. Оскільки потреба в передових графічних процесорах, включаючи A100 і H100 від NVIDIA, MI200 і MI300 від AMD і власний TPU від Google, продовжує зростати, TrendForce прогнозує вражаюче зростання попиту на HBM на 58% в річному обчисленні в цьому році, а у 2024 р. очікується подальший приріст на 30%.

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