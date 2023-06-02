2 июня 2023 г., 14:25

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Reuters пише, що виробник банкоматів Diebold Nixdorf подав заяву про банкрутство в Техасі в четвер, заявивши, що компанія досягла угоди про скорочення загального боргу на 2,1 мільярда доларів.





Згідно з судовими документами, поданими до суду з питань банкрутства в Х’юстоні, компанія з Огайо оголосила про банкрутство, маючи понад 2,7 мільярда доларів боргу, а її кредитори погодилися надати 517 мільйонів доларів нових кредитів для фінансування процеса банкрутства компанії.





Нові гроші є частиною ширшої угоди про скорочення боргу, яка повинна дозволити компанії вийти з банкрутства в третьому кварталі 2023 року, йдеться в заяві компанії.





Diebold Nixdorf заявила, що терміново потребує нових кредитів. Компанія має лише 140 мільйонів доларів готівки, а протягом наступних шести тижнів їй потрібно виплатити 668 мільйонів доларів кредиторам і торговим постачальникам, згідно з поданими до суду документами.





Diebold бореться з боргами відтоді, як у 2016 році придбала німецьку Wincor Nixdorf AG за 1,8 мільярда доларів. Взявши на себе значні борги в цій угоді, новостворена компанія зіткнулася з тим, що продажі в її основному бізнесі - продажу банкоматів банкам і касових апаратів роздрібним клієнтам - не зростають або знижуються.





Перед тим, як подати заяву про банкрутство, Diebold доклав зусиль для скорочення витрат, зокрема, зменшив площу своєї нерухомості, оптимізував асортимент банкоматів та переглянув свої боргові зобов’язання у березні 2022 року.





Diebold Nixdorf продає банкомати та системи для торгових точок у більш ніж 100 країнах світу. Незадовго до оголошення про банкрутство її акції торгувалися на Нью-Йоркській фондовій біржі на рівні $1,25.

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