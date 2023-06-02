QNAP TS-AI642 – новий NAS для організації інтелектуального відеоспостереження

2 июня 2023 г., 12:35

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На виставці Computex 2023 компанія QNAP продемонструвала нове мережеве сховище TS-AI642. У цьому рішенні використовується 8-ядерний NPU з продуктивністю 6 TOPS, що дозволяє назвати його одним із найпотужніших NAS на платформі ARM серед продуктів QNAP. Новинка призначена для додатків розпізнавання зображень зі штучним інтелектом та інтелектуального відеоспостереження. У стандартній комплектації вона має вбудований подвійний вихід 4K HDMI, порт 2,5GbE та слот PCIe Gen 3 для встановлення карт розширення 10GbE. Цей AI NAS оснащений ARM-процесором з ядрами Cortex-A76 із частотою 2,2 ГГц та ядрами Cortex-A55 із частотою 1,8 ГГц, пропонуючи баланс продуктивності та енергоощадження за доступною ціною.



На стенді QNAP також продемонстровано розроблене нею спільно з Hailo рішення для організації енергоефективного, масштабованого та доступного відеоспостереження з використанням ШІ для великомасштабного розгортання. Замість купувати дорогі камери зі штучним інтелектом, користувачі можуть застосувати додатки для розпізнавання осіб та підрахунку людей на базі штучного інтелекту на серверах відеоспостереження QNAP з модулями прискорення штучного інтелекту Hailo-8 M.2.



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