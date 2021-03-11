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Прогноз роста мирового рынка смартфонов улучшен до 5%

11 марта 2021 г., 17:15
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Прогноз роста мирового рынка смартфонов улучшен до 5%

Вопреки очередной волне активизации COVID-19 и вызванными в этой связи опасениями в части снижения темпов развития мировой экономики, аналитики уверены в сохранении повышенного спроса на смартфоны.

По мнению исследователей из IDC, продолжающееся восстановление спроса и нарастающий интерес к 5G-моделям приведёт к увеличению глобальных поставок смартфонов в начальной четверти 2021 г. на 13,9% «YoY». В целом за 2021 г. количество отгруженных устройств вырастет «год к году» на 5,5%. Среднегодовая позитивная динамика в период с 2020 по 2025 г. составит 3,6%.

Уже в 2021 г. на долю продуктов с поддержкой 5G придется свыше 40% общих поставок смартфонов. К 2025 г. подконтрольная территория обещает увеличится до 69%. Это обстоятельство приведет к росту средней отпускной цены смартфона в 2021 г. до 363 долл. Более ранние прогнозы говорили об ASP в районе 349 долл. За счет высокой активности китайских брендов, ASP смартфонов с поддержкой 5G в 2025 г. снизится до 404 долл.

Китай и США останутся крупнейшими региональными рынками сбыта — поставки здесь в 2021 г. вырастут на 5,0% и 3,5% соответственно.

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