Свёрнутые в рулон 2D-материалы станут ключом к сверхминиатюрной электронике

11 марта 2021 г., 16:35

0

Tweet

Исследование, опубликованное в ACS Nano командой Пенсильванского университета (Penn State) и Университета Токио, показало, что сворачивая в рулон многослойные 2D-материалы, можно получить одномерные цилиндрические гетероструктуры — гетеронанотрубки. Это открытие может привести к созданию ранее невозможных видов миниатюрных электронных устройств.

Японские исследователи смогли изготовить из таких гетеронанотрубок электроды и продемонстрировали, что те могут функционировать как миниатюрные, но, тем не менее, высокоэффективные диоды.

Вкладом учёных Penn State стало решение сложной задачи: контроля целостности всех слоёв в одномерном цилиндре. Столь тонкую гетероструктуру трудно зондировать, поскольку она излучает слабый сигнал. Кроме того, чтобы гарантировать работоспособность 1D-диода нужно проверить не только внешнюю оболочку из дисульфида молибдена, но и наличие скрытого под ней промежуточного изолирующего слоя гексагонального нитрида бора (hBN) в переходе полупроводник-изолятор-полупроводник.

Авторы применили для этого рассеивающий сканирующий ближнепольный оптический микроскоп, который позволяет «видеть» наноразмерные объекты и определять оптические свойства составляющих их материалов. Они также разработали особый метод анализа, известный как гиперспектральная оптическая визуализация с нанометровым разрешением, который помогает проверять структуру одномерного диода по всей его длине.

Созданная ими методология стала ещё одним важным итогом этого исследовательского проекта. Учёные планируют в дальнейшем расширить область применения гиперспектральной визуализации на стекло, другие 2D-материалы, белковые канальцы и даже вирусы.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак