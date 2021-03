Новые опции Amazon EFS вдвое снижают стоимость облачного хранения

11 марта 2021 г., 17:45

+11

голос Tweet

В блоге AWS на этой неделе главный технический «евангелист» компании, Чанни Юн (Channy Yun) объявил о расширении ассортимента классов хранения в файловом сервисе Amazon Elastic File System (Amazon EFS) двум новыми экономичными опциями.

Анонсированные 9 марта Amazon EFS One Zone сохраняют те же преимущества эластичности, простоты, масштабируемости и управления жизненным циклом, что и стандартные классы хранения, EFS Standard, но уменьшают затраты пользователей на 47%. Это достигается за счёт снижения готовности сервиса до «трёх девяток» из-за хранения данных всего в одной географической зоне доступности.

Например, в регионе USA East (Северная Вирджиния) это позволяет клиентам достичь эффективной цены хранения 0,043 доллара за гигабайт в месяц, при использовании управления жизненным циклом и нечастом доступе (Infrequent Access, IE) к 80% данных. Для этого региона стоимость нового однозонного сервиса Amazon EFS One Zone составляет $0,16 за ГБ в месяц, а его варианта Amazon EFS One Zone-Infrequent Access (One Zone-IA) — $0,0133.

Все файловые системы, использующие классы хранилища One Zone, настроены с помощью политики автоматического резервного копирования AWS Backup для обеспечения дополнительного уровня защиты данных. Файловые системы, созданные с помощью консоли EFS, по умолчанию используют политику управления жизненным циклом для автоматического и прозрачного перемещения редко используемых файлов в класс Amazon EFS One Zone-IA. Снижение стоимости хранения может достигать при этом 92%.

Классы хранилищ One Zone рекомендуются для таких задач, как разработка, сборка и промежуточное хранение ПО, а также аналитика, моделирование и транскодирование мультимедиа, для которых не требуется максимально надёжное хранилище. Они также оптимальны для хранения реплик, вторичных копий локальных данных и для приложений с собственными функциями репликации.

Уровни One Zone уже предлагаются в ряде ЦОД AWS в США, Австралии, Бахрейне, Бразилии, Германии, Гонконге, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Южной Африке, Южной Корее, Швеции, и до конца года станут доступны также в других регионах.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

+11

голос Tweet