Прогноз об’єму внутрішнього IT-ринку України на 2022-2026 роки (версія 22.04).

5 апреля 2022 г., 11:40

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Ранок 24 лютого зробив великі корективи у всіх сферах нашого життя і внутрішній IT-ринок не став виключенням.

Після початкового шоку потроху почала з’являтися інформація з оцінками ситуації в економіці.

І якщо стосовно 2022 року вже є декілька оцінок, що дозволяє робити хоч якісь висновки, то щодо 2023 року є тільки одна дуже приблизна оцінка.

По 2024-2026 рокам взагалі ніяких очікувань немає, тому я був вимушений написати якісь цифри «із довідника стеля», що дозволило побудувати перший з початку війни, хоч і дуже приблизний, графік.

Загалом, пропоную вважати цей матеріал не прогнозом, а лише першою і не зовсім вдалою спробою оцінити поточну ситуацію.

Уточнення та зміни прогнозу з початку війни

• IMF forecast 2022 (14.03.22) – Міжнародний Валютний Фонд вважає, що ВВП нашої країни впаде як мінімум на 10 відсотків (назвемо цю цифру оптимістичним прогнозом), але може впасти і на 25% (назвемо цей прогноз історичним, так як в історії МВФ вже були країни у стані війни), а може і навіть на 35% (це буде песимістичний прогноз).

• PM of Ukraine forecast 2022 (29.03.22) – наш прем’єр-міністр вважає, що економіка України у 2022 році може впасти приблизно на 35% (що співпадає із песимістичним прогнозом МВФ).

• EBRD forecast 2022 (31.03.22) – Європейський Банк Реконструкції та Розвитку оцінив падіння ВВП у поточному році у 25% (що співпадає із історичним прогнозом від МВФ).

Актуальна таблиця прогнозу

Актуальний графік прогнозу (по кліку можна збільшити зображення)



Ніяк не можу відмовитися від своєї попередньої теорії про те, що ринок має цикл розвитку, близький до п’яти років. Але навіть я вимушений визнати те, що 2022-й рік буде не третім роком циклу, а першим. Нажаль, не всі події залежать від нас з вами…

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист